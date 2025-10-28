Sansovini sul derby con il Montegranaro. "Sangiustese, abbiamo preso le misure e nella ripresa è stata tutta un’altra cosa»

È stata una partita a due facce: la Sangiustese ha vinto dopo essere stata messa in difficoltà dal Montegranaro nella prima parte. "Nel primo tempo - ricorda Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese - abbiamo subito la pressione, avevamo preparato la gara in un certo modo mentre gli avversari si sono schierati in maniera differente e noi abbiamo fatto fatica a prendere le misure. A ciò aggiungiamo che loro sanno giocare bene". Nella ripresa è cambiato qualcosa dopo avere chiuso in svantaggio (0-1) il primo tempo. "Abbiamo preso le misure e ci siamo organizzati, la ripresa è stata totalmente differente". E adesso la Sangiustese è nelle zone alte della classifica. "Per curiosità ho visto la classifica per un secondo e mezzo, all’ottava giornata dice poco". Sansovini a fine settembre ha preso la squadra che non aveva fatto punti e ora ne ha 13. "Ho cercato di infondere serenità e fiducia ai ragazzi facendola trasmettere tra loro, poi fare punti aiuta questo processo. Non mi sono inventato niente di speciale". C’è anche altro che fa felice il tecnico del match vinto contro il Montegranaro. "L’apporto – conclude Sansovini – assicurato da chi inizialmente è partito dalla panchina".