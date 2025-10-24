Sansovini sulla serie positiva della squadra. "La Sangiustese sta andando bene, ma sono stati fatti solo dei piccoli passi»

"Stiamo andando bene, ma non abbiamo ancora fatto nulla se non dei piccoli passi". Marco Sansovini, tecnico della Sangiustese, tira le somme dopo averne assunto un mese fa la guida tecnica. "Sono soddisfatto – aggiunge – della qualità tecnica e umana dei giocatori ben predisposti al lavoro. I risultati si vedono quando si lavora e si sta bene assieme". Domenica la Sangiustese è attesa dal derby col Montegranaro. "Ci aspetta una squadra che ha attaccanti di qualità e fisicità, ha un gioco particolare di rotazioni e bisogna stare attenti a non farsi portare in giro per il campo". In questi giorni il tecnico farà delle raccomandazioni ai giocatori in vista della gara. "Le solite cose di ogni settimana sapendo che questa gara mette in palio 3 punti come le altre". La Sangiustese ha infilato una serie di risultati molto positiva sotto la guida di Sansovini. "Ci speravo, ma a fine gara mettiamo un punto e si pensa alla gara successiva". A inizio stagione a Monte San Giusto si parlava di playoff. "Non penso a obiettivi di medio-lungo termine ed è quello che trasmetto ai giocatori, i traguardi riguardano la gara successiva, quelli distanti lasciano il tempo che trovano". Per un attimo il tecnico si volta indietro e individua la prova migliore della sua Sangiustese. "A Civitanova i ragazzi hanno prodotto molto e rischiato poco".