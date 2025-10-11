Sansovino-Castiglionese. Il derby per puntare in alto

di Matteo Marzotti

È atteso il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Le Fonti di Monte San Savino per l’anticipo del campionato di Eccellenza del girone B. I padroni di casa della Sansovino (nella foto a sinistra Alessio Sacconi) affronteranno infatti la Castiglionese (nella foto a destra Daniele Menchetti) nel derby della Valdichiana. Una partita attesa da entrambe le parti: basti pensare che da Castiglion Fiorentino potrebbero arrivare almeno 150 sostenitori. Intanto in queste ultime ore ha tenuto banco il mercato. La Sansovino ha salutato Gioele Zellini. L’esterno arrivato in estate dal Figline lascia la maglia arancioblù dopo pochi mesi. Nel suo futuro potrebbe esserci la maglia della Rondinella Marzocco, capolista proprio nel girone B di Eccellenza. Tornando al derby della Valdichiana la Sansovino di Chini ci arriva sicuramente con entusiasmo e maggiore convinzione nei propri mezzi.

La corazzata arancioblù dopo i passi falsi registrati con la Sangiovannese è reduce da una vittoria nel turno precedente che ha permesso di salire a quota sei punti, vale a dire a tre lunghezze di distanza dalla Lastrigiana (oggi a Grassina), attualmente quinta insieme alla Colligiana (domani in casa dell’Antella che ha cambiato allenatore esonerando Iacobelli e affidandosi a Sireno). E la Castiglionese? I viola sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale tra campionato e Coppa Italia. L’esonero di Zacchei e l’arrivo, o per meglio dire il ritorno all’ombra del Cassero, di Stefano Cardinali hanno prodotto come reazione il pareggio contro il Lanciotto Campi nel turno precedente. Un punto in parte amaro visto che la Castiglionese era passata in vantaggio e sembrava poter pregustare il successo.

Oggi servirà la prova perfetta anche perché questa Sansovino ha le sembianze di un gigante per la truppa di Cardinali, chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo per muovere la classifica e non perdere terreno dalle altre pretendenti alla salvezza in questo girone B di Eccellenza. Intanto a proposito di mercato oltre alla notizia di Zellini da segnalare sempre in chiave aretina il possibile ritorno di Vaccarecci alla Baldaccio. Nelle prossime ore sono attese novità su questo fronte.