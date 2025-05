Sansovino nomina Paolo Marchi nuovo direttore generale per l'Eccellenza

AREZZOLa Sansovino dopo aver confermato il tecnico Chini, oltre a Ricci e Mirante, Florindi e Vasseur, ha ufficializzato il nuovo direttore generale. A Monte San Savino, in vista della nuova avventura in Eccellenza, arriva Paolo Marchi, che negli scorsi anni ha già ricoperto il ruolo di dg tra le fila del Foiano e nell’ultima stagione con l’Aquila Montevarchi in serie D. "Il nuovo direttore - spiega la Sansovino in una nota – sarà responsabile dell’area tecnica e gestionale della prima squadra, oltre che del coordinamento del settore giovanile, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il progetto tecnico e organizzativo del club". Intanto dopo il passaggio di Maurizio Bonini dal Casentino Academy al Pontassieve, la società gialloverde ha sciolto le riserve sul nome del nuovo allenatore. A Guidare il Casentino Academy nella prossima stagione sarà Vinicio Dini, educe dalla vittoria del campionato regionale juniores con la formazione casentinese. Restando in Promozione il Viciomaggio ha congedato, ringraziandolo, il tecnico Violetti.Il Subbiano reduce dalla retrocessione in Prima categoria ripartirà comunque da Alessio Guidotti in panchina. A Lucignano tutto fatto per la conferma di Carboni mentre l’Arezzo Football Academy ripartirà da Iacomoni. Il Valdichiana, altra società retrocessa, ma in Seconda categoria, ha deciso di puntare su Bichi come direttore sportivo. Novità a Bucine dove arriva in panchina Mirco Martini, ex Montagnano e Pergine tra le altre. Nonostante la retrocessione, il Terontola conferma mister Giannini in panchina. L’allenatore era subentrato a stagione in corso al posto di Luca Botti.

M.M.