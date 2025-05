Sansovino punta in alto in Eccellenza: confermati Ricci e Mirante

AREZZOLa Sansovino vuole essere protagonista anche in Eccellenza. Dopo una stagione storica che ha visto la società del presidente Iacomoni vincere la Coppa Italia di Promozione e il conquistare il primo posto in campionato per il ritorno nel massimo torneo regionale riservato ai dilettanti, ecco tre importanti fumate bianche. La prima ha interessato il tecnico Chini che, subentrato a Testini nelle battute iniziali della stagione, con alcuni rinforzi mirati, ha ottenuto il double arancioblù. Dopo il tecnico ecco la conferma di due pedine di assoluto valore come Marco Ricci e Antonio Mirante. Attesa a breve anche la conferma di altre pedine come ad esempio Francesco Gagliardi, perno della difesa. Intanto Enrico Testini che aveva accettato la sfida della Sinalunghese resterà con i rossoblù. Il tecnico aretino era riuscito a portare via i senesi dall’ultimo posto in classifica in Eccellenza ma non a salvarsi passando dai playout. La società ha deciso di puntare su di lui per un progetto a lungo termine. Maurizio Bonini dopo aver salutato il Casentino Academy è stato accostato alla panchina del Pontassieve.

Sul fronte Prima categoria grandi movimenti a Tegoleto. I biancorossi hanno annunciato il nuovo organigramma che vede Antonio Incitti promosso alla carica di presidente, Fabio Ferradino sarà il vicepresidente mentre amministratore unico sarà Roberto Tuzzi. Saluta i colori biancorossi il tecnico Fabrizio Bracciali e al suo posto ecco Marco Bernacchia che opererà anche come direttore tecnico. Ma il nuovo allenatore non potrà contare su Giacomo Bonci: il capitano e bomber (oltre 200 reti con i biancorossi) ha deciso di lasciare la formazione del proprio paese. Lo Stia ha messo gli occhi sul tecnico Forciniti, ex Indicatore, che potrebbe quindi sostituire Certini il quale ha salutato i viola dopo la promozione. In Terza categoria invece il Kerigma ha registrato l’addio del tecnico Poponcini.

Matteo Marzotti