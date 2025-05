Sansovino: Restyling della rosa per puntare al massimo torneo regionale

AREZZODopo le ufficialità di Florindi, Vasseur, Mirante e Ricci, oltre a Gagliardi, ecco che la Sansovino del presidente Iacomoni ha salutato sui propri canali social alcuni dei protagonisti dell’ultima stagione che non resteranno in maglia arancioblù. Salutano il portiere Lapo Balcani, eroe nella finale di Coppa Italia, Matteo Bigazzi, Riccardo Bonechi, Andrea Bongini, Riccardo Croci e Alessio Gianneschi. Al passo d’addio anche Leonardo Imbrenda, Lorenzo Mazza, Matteo Pascucci, Samuele Pigazzini, Mirko Romagnoli e Francesco Virgillito. Tante partenze che lasciano intendere un restyling importante della rosa che sarà mesa a disposizione del tecnico Chini per puntare con decisione ad essere subito protagonisti nel massimo torneo regionale riservato ai dilettanti in un girone dove figureranno Sangiovannese, ma anche l’ambiziosa Antella oltre a Castiglionese e Baldaccio Bruni con i biancoverdi che hanno confermato Mario Palazzi viste le ottime prestazione sul finire della scorsa stagione.

Scendendo di categoria il Tegoleto resta vigile su Mazzoni, ex capitano del Montagnano che porterebbe qualità ed esperienza in mediana. Possibile il ritorno in biancorosso del difensore Matteo Bicchi dall’Arezzo FA e del portiere Gian Maria Calamati dall’Alberoro. E sempre il Tegoleto starebbe pensando a Simone Giustini. L’ex Sansovino e Subbiano è nel mirino del direttore tecnico-allenatore Marco Bernacchia e l’affare è in dirittura d’arrivo. Il Valdichiana appena retrocesso in Seconda categoria, potrebbe inserire nella rosa per il prossimo campionato, due giocatori che lo scorso anno erano a Badia Agnano. Si tratterebbe di Diego Torzoni e di Marco Monticini, autore di 7 reti nel torneo appena concluso. Intanto il Capolona Quarata registra la partenza del difensore Gjoka. Il classe 1997 ex Tuscar e Subbiano è libero sul mercato e attende la chiamata giusta.

Matteo Marzotti