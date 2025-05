Santa Maria a Monte domina Ponte a Elsa: vittoria schiacciante nei play-off

santa maria a monte

5

ponte a elsa

0

SANTA MARIA A MONTE: Landi, Vannucci, Pagni, Panchetti, Paoletti, Marianelli, Rossi, Pellegrini, Ciolli, Salvatore, Salvaggio. A disp.: Menicagli, Bertoncini, Botrini, Girolami, Maccanti, Mazzantini, Rosi, Solomita, Squarcini. All.: Valori.

PONTE A ELSA: Bombini, Bettarini (35’ Rigatti), Garofalo, Daini, Paci (35’ Farruku), Palandri (75’ Scattini), Sindoni, Colibazzi, Pisano (83’ Melucci), Del Vigo, Viggiano (83’ Alderighi). A disp.: De Carlo, Martelli, Ruggiero, Buhne. All.: Bagnoli.

Arbitro: Barsanti di Pisa.

Reti: 7’ e 80’ rig. Rossi, 20’ e 60’ Salvaggio, 85’ Vannucci.

SANTA MARIA A MONTE – Il Ponte a Elsa era obbligato a vincere per approdare in finale play-off, visto il peggior piazzamento in classifica, ma l’avvio è tutto dei padroni di casa: Al 7’ al quarto tentativo, dopo tre ’miracoli’ di Bombini, Rossi sigla l’1-0 e al 20’ Salvaggio raddoppia sfruttando una disattenzione della difesa biancorosssa. Il Ponte a Elsa, che era andato vicino al possibile pari con Del Vigo e Pisano, torna ad essere pericolosi a cavallo dell’intervallo ma ancora Pisano prima e Del Vigo poi non riescono a concretizzare. Così al 60’ ancora Salvaggio mette a segno il 3-0 e all’80’ Rossi imita il compagno firmando la personale doppietta dal dischetto. Un Ponte a Elsa in giornata decisamente no finisce per subire anche il ’pokerissimo’ finale ad opera di Vannucci, che si accentra e scarica sotto la traversa un potente tiro su cui Bombini non può fare nulla.