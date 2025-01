Santa Maria Arriva la prima vittoria esterna

Sono Santa Maria e Ponte a Cappiano a prendersi la vetrina dell’ultimo weekend di calcio dilettantistico per quanto riguarda le squadre locali impegnate in Seconda Categoria. Partiamo dai gialloblu empolesi, che seppur privi di bomber Carraro per squalifica, sono riusciti a centrare la prima vittoria esterna della stagione espugnando con un netto 3-1 il campo del Real Peretola. Protagonista assoluto il giovane difensore classe 2004 Cerboni, autore di una doppietta (uno su rigore) mentre il terzo gol è stata un’autorete dei fiorentini. Una vittoria importante per la formazione di mister Tamburini che si porta a più quattro sul fanalino di coda, unica squadra a retrocedere direttamente, e rosicchia tre punti sulla salvezza diretta, adesso distante cinque lunghezze.

Ancor più roboante il successo in trasferta del Ponte a Cappiano, che nella seconda giornata di ritorno del girone G cala la cinquina a Calci contro La Corte. Ad aprire e chiudere il 5-1 finale è Nencioni, mentre le altre marcature calligiane portano la firma di Donati, Carli e Covato. Il team di Bettarini è così tornato a vincere in trasferta dopo quasi tre mesi, l’ultima volta risale al 13 ottobre scorso in occasione del 4-3 di Corazzano. In classifica, invece, il Ponte a Cappiano sale a quota 26 tornando a mettere nel mirino la zona play-off.

Nello stesso raggruppamento niente da fare invece per l’Aurora Montaione al cospetto del quotato Capannoli San Bartolomeo, capace di espugnare di misura Il Prato. Tanto, però, il rammarico per i ragazzi di mister Razzanelli, rimasti anche in dieci poco dopo il gol subito per l’espulsione di Blè, che non sono riusciti a concretizzare le numerose occasioni create arrendendosi ad una conclusione vincente direttamente da calcio d’angolo, complice una deviazione e il forte vento. L’Aurora Montaione resta quindi a 23 punti e viene risucchiata ai limiti della zona play-out, anche se per il momento il margine sulle ultime quattro della graduatoria è confortante.

Tornando al raggruppamento F passo falso del Monterappoli sul campo dell’Atletica Castello, dove non bastano le reti di Iorio e Falorni: i fiorentini si impongono 4-2 rilegando i neroverdi empolesi a metà classifica. L’Avane cede poi 1-0 in casa alla più quotata Laurenziana e resta ultimo da solo. Chiudiamo con la debacle interna del Gambassi, superato 4-0 a domicilio dall’Atletico Levane nel girone E di Prima Categoria. I termali scivolano così al quarto posto conservando comunque un buon margine di cinque punti sulla prima squadra a rimanere fuori dai play-off.

