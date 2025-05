Santa Maria Codifiume e Real Casalecchio retrocedono nonostante la vittoria a Copparo

Il Santa Maria Codifiume è andato a tener compagnia al Real Casalecchio, entrambi retrocessi. A nulla è servita la larga vittoria degli argentani per 5-1 a Copparo. D’accordo che Sergio Cestari ha operato un notevole turnover, tenendo a riposo Morelli, Franciosi e Gharbi, ma non basta a giustificare un black out del genere. "Nel primo tempo abbiamo disputato la partita che dovevamo fare – è l’analisi di capitan Yuri Scaramelli – quando abbiamo saputo che Pontelagoscuro e Amici di Stefano stavano facendo 0-0, ci siamo preservati per i play out". Il bilancio tra Copparo e Amici di Stefano è favorevole alla matricola di Ambrogio, che ha vinto a Copparo 2-1 all’andata e pareggiato ad Ambrogio al ritorno. Due anni fa, in Seconda categoria, ci fu un perfetto equilibrio, una vittoria per parte. "Non mi aspettavo di andare allo spareggio playout – riprende Scaramelli – potevamo evitarlo dopo il mercato di gennaio. L’Amici di Stefano è una squadra compatta, che gioca assieme da diversi anni, che non molla mai, molto unita. A differenza del Copparo, che ha dimostrato di non riuscire a sollevarsi dalle difficoltà". Hanno scansato gli spareggi playout il Pontelagoscuro e la Codigorese. Discorso a parte per il Gallo, che aveva staccato il pass per la categoria superiore con due giornate di anticipo. Da notare che domenica, prima di scendere in campo con il Sala Bolognese, la dirigenza granata ha premiato capitan Savelli e il leader difensivo Skabar.

f. v.