Sant’Agata e Rontese confermano i tecnici per la nuova stagione

In Seconda Categoria il Sant’Agata, dopo la salvezza conquistata ai play-out contro la Sandro Vignini Vicchio, conferma l’assetto tecnico con cui ha concluso la stagione. Rimangono al loro posto il direttore sportivo Riccardo Santoniccolo e l’allenatore Andrea Bosi, arrivato in corsa. Il Sagginale ha promosso Lorenzo Sargenti nel ruolo di allenatore degli Juniores provinciali. Il giovanissimo tecnico, classe 2001, ha da poco conseguito il patentino ma ha sempre collaborato con i vari tecnici che si sono alternati alla guida della squadra giovanile mugellana.

In Terza Categoria la Rontese prosegue il rapporto con Alessandro Goti in panchina. La società del presidente Antonino Salamone sta lavorando per allestire una rosa all’altezza delle aspettative.

La Nova Vigor Misericordia, dopo la retrocessione dalla Seconda Categoria, si sta riorganizzando per partecipare al campionato di Terza. Dopo l’uscita di scena di Mansueto Perini, è attesa a breve la conferma dei nuovi incarichi da parte della società di Pontassieve.