Sant’Agostino, c’è Matta

Aria pesante in casa tricolore dopo la nona sconfitta. Gli uomini di Simone Galletti si sono arresi al Pietracuta, così com’era avvenuto l’anno scorso. Ora il Masi ricopre il terz’ultimo posto in graduatoria, per fortuna la classifica è corta e ci sono margini per recuperare. Domenica nella difficile trasferta a Medicina tornerà Cazzadore: il capocannoniere torna a disposizione dopo il serio infortunio al ginocchio che l’ha tenuto al box per due mesi. Giocherà part time, non sarà al meglio, ma già il suo ritorno farà tirare un respiro di sollievo. Per ora nessuna novità dal mercato: "Siamo alla finestra per valutare un’eventuale occasione, non possiamo competere economicamente con il Sant’Agostino", dice il direttore generale Graziano Quarella.

E sul campionato aggiunge: "La situazione è difficile, ma qui non molla nessuno. Cosa sta succedendo? Non stanno remando tutti nella stessa direzione, manca la fame e la determinazione che deve avere una squadra che deve salvarsi. Domenica andrà in campo chi ha attaccamento alla maglia: ci sono giocatori che è meglio siedano in panchina".

Il Sant’Agostino ha messo a segno il terzo colpo di mercato: dopo l’ex spallino D’Agata e Cantelli, è arrivato alla corte di Oscar Cavallari Riccardo Matta, classe 2002, un attaccante esperto che può ricoprire indifferentemente il ruolo di attaccante esterno o di mezzala. Vanta 70 presenze in Serie D, tra cui cinque anni al Progresso, la stessa piazza di Diego Cantelli. E’ ufficiale l’uscita dell’attaccante Gilli, che torna al Zola Predosa, dove l’anno scorso aveva segnato una ventina di gol in Promozione.

Domenica i ramarri hanno portato a casa un punto da Savignano, un risultato inferiore alle aspettative della vigilia. "E’ stata una partita sfortunata – analizza la gara il direttore sportivo Marco Secchieroli – sotto il segno dell’errore dal dischetto di Fiorini, che è scivolato al momento del tiro, il primo rigore sbagliato del campionato. Un vero peccato, saremmo andati sull’1-0. Nel secondo abbiamo avuto 20’ di black out, gli inserimenti di Guerzoni e Cantelli portato più energia, ci hanno permesso di recupere il doppio svantaggio".

Infine l brasiliano Brito, peraltro a segno a Savignano, è finito nel mirino di tre club professionistici.

Franco Vanini