Sant’Agostino, che batosta. Il Reno cala il poker

Reno

4

S. Agostino

1

RENO: Miserocchi, Leone (35’ st Minieri), Diallo (46’ st Ferri), Tassinari (46’ st Alberani), Innocenti, Bolognesi, Frati (24’ st Renzi), Francisconi, De Rose (35’ st Frisari), Noschese, Filippi. A disposizione: Antonini, Centofanti, Cepa, Giorgini. All.: Ortolani.

S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri (18’ st D’Agata), Zanon (35’ st Giovanardi), Iazzetta, Cantelli, Schiavon, Roda, Lenzi, Matta (46’ st Franchi), Lodi, Guerzoni (11’ st Figliomeni). A disposizione: Piazzi, Pancaldi, Mazzoni, Nobili. All.: Biagini.

Arbitro: Cappello di Imola.

Reti: 4’ pt Lodi (S), 35’ pt Filippi (R), 37’ pt Tassinari (R), 10’ st Noschese (R), 45’ st Noschese (R).

Note: ammoniti: Zanon (S), Cantelli (S).

Vittoria casalinga in rimonta per il Reno contro il Sant’Agostino. Partono forte gli ospiti che scendo in campo con il giusto piglio e passano in vantaggio dopo 4’: la rete porta la firma di Lodi , che con un diagonale supera il portiere di casa. Il Reno reagisce e sugli sviluppi di un calcio di punizione trova il pari con Tassinari, al 12’, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Continuano a produrre gioco gli ospiti, ma non riescono a concretizzare. Poco dopo la mezz’ora arriva il pari dei locali: De Rosa combina con Noschese, che vede l’inserimento di Filippi e lo serve, l’attaccante non sbaglia e realizza il suo quindicesimo gol stagionale. Passano solo 2’ e il risultato è ribaltato: sugli sviluppi di un corner battuto da Innocenti, Tassinari si coordina e in acrobazia spedisce la palla dove il portiere ospite nulla può. Termina la prima frazione e le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo. Si riprende, e sono ancora i locali a spingere. Dopo 10’ arriva il tris di Noschese, che su assist di De Rose, supera il portiere in uscita. Il Sant’Agostino tenta di reagire, ma nonostante il possesso palla a favore, non riesce a rendersi pericoloso e si espone alle ripartenze del Reno. Allo scadere del 90’, su una di queste, lo stesso Noschese realizza la sua personale doppietta e firma il poker, con una conclusione al volo su assist ancora di De Rose.