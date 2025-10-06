Sant’Agostino, che colpo. Tre reti al Santarcangelo che valgono il primo posto

Acquista il giornale
Eccellenza: Tassinari, Roda e Pierfederici colpiscono la difesa romagnola

di EDITORIALI CREAZIONI
6 ottobre 2025
Santarcangelo

1

S. Agostino

3

SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta (20’ st Para), Rocchi, Maioli (17’ pt Marconi), Vukaj (26’ st Arduini), Ceccarelli (30’ st Kotchap), Bianchi (43’ st Vernazzaro), Zanni, Misuraca, Sorrentino, Lombardi. A disposizione: Chiarabini, Guidi, Banzola, Parma. All.: Riccipetitoni.

S. AGOSTINO: Costantino, Sarti, Roda, Ascanelli (27’ st Frignani), Iazzetta, Armaroli, Lisanti (12’ st Scotto), Lenzi, Pierfederici (47’ st Simone), Tassinari, Vanzini (39’ st Gamberini). A disposizione: Anostini, Ribello, Fedozzi, Fiore, Bevilacqua. All. Biagi

Arbitro: Leone di Ferrara.

Reti: 28’ pt Tassinari (S.), 21’ st Roda (S.), 40’ st rig. Pierfederici (S.), 45’ st Lombardi (Sa).

Note: ammoniti: Vukaj (Sa), Roda (S.), Vanzini (S.). Espulsi: Sorrentino (Sa) al 27’ pt, Costantino (S.) al 9’ st.

AL “VALENTINO Mazzola” il Sant’Agostino di mister Biagi espugna il campo dello Young Santarcangelo con un convincente 3-1, confermandosi una delle squadre di punta di questo avvio di stagione. Con questo successo, i ramarri restano in vetta alla classifica a quota 13 punti, al pari di Castenaso, Medicina Fossatone e Futball Cava Ronco, ed un punto sopra la Spal. La partita comincia in equilibrio, con ritmi blandi e poche emozioni nei primi minuti. Lo Young Santarcangelo prova a costruire dal basso, ma il Sant’Agostino chiude bene gli spazi e attende il momento giusto per colpire. Al 18’ è Vukaj ad accendere la sfida con un tiro alto sugli sviluppi di un corner. Poco dopo, al 27’, la gara si infiamma: Sorrentino reagisce a una trattenuta e viene espulso, lasciando i gialloblù in dieci uomini.

Passa un minuto e i verdebianchi ne approfittano subito, trovando il vantaggio con Tassinari, abile a insaccare dopo una corta respinta di Golinucci. Con l’uomo in meno, i ragazzi dello Young Santarcangelo faticano a reagire e si affidano alle ripartenze di Lombardi, ma la retroguardia ospite tiene con ordine. Nella ripresa, al 7’, un nuovo episodio cambia la partita: il portiere ospite Costantino ferma di mano fuori area una conclusione diretta in porta e viene espulso, ristabilendo la parità numerica. I padroni di casa provano a spingere, ma il Sant’Agostino mostra compattezza ed al 21’ raddoppia in contropiede con Roda, bravo a finalizzare una transizione perfetta.

Nel finale, al 40’, arriva anche il tris: Pierfederici realizza il rigore concesso per un fallo di Bianchi in area. Solo al 45’ lo Young Santarcangelo riesce a rendere meno pesante il passivo grazie a Lombardi, che ribadisce in rete una palla vagante dopo una mischia. Sconfitta amara per la formazione romagnola, penalizzata dall’espulsione nel primo tempo e da qualche ingenuità difensiva. Il Sant’Agostino di Biagi, invece, continua a volare: squadra solida, organizzata e spietata, che dimostra ancora una volta di meritare la vetta della classifica.

© Riproduzione riservata

