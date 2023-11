Sant’Agostino col Sanpaimola per accelerare. Masi a caccia del riscatto a Gambettola

C’è il Sanpaimola (ore 14.30) per il Sant’Agostino, cliente scomodo, allenato dall’ex tecnico dell’Argentana Andrea Orecchia, squadra in lotta per evitare i play out. Ramarri alle prese con alcune defezioni importanti; la più pesante è quella dello squalificato Brito, uscito anzitempo domenica scorsa a Masi Torello nel derby, la seconda è quella più che probabile di Gherlinzoni, la terza dell’altro squalificato Fiorini, difensore centrale ma alla bisogna anche attaccante e la quarta il terzino sinistro Zanon. Non potrà scendere in campo il nuovo arrivato, il terzino Fabio D’Agata, ex Primavera della Spal: sarà arruolabile solo dall’inizio di dicembre. Oscar Cavallari invita a non tener conto della classifica: "In questa fase è ingannevole – afferma l’allenatore del Sant’Agostino – Conosco bene l’allenatore del Sanpaimola, Andrea Orecchia, un tecnico esperto e preparato, che ben conosce il calcio dilettantistico ferrarese".

Cavallari ha visto da vicino il Sanpaimola, domenica scorsa. "Mi ha fatto una buona impressione, ha vinto con merito contro il Castenaso. E’ una squadra da prendere con le molle: pressa a tutto campo, non molla mai, per aver ragione di questa squadra dovremo sfoderare una prestazione di assoluto livello, non farci prendere dal nervosismo e approfittare delle opportunità". Il mercato è sullo sfondo, ma non si sono aperti spiragli utili. Almeno per ora: "Cerchiamo un attaccante esterno, il direttore sportivo Secchieroli sta valutando due nomi, uno con trascorsi in Serie D e l’altro in Eccellenza".

Poi torna sulla sfida con Sanpaimola. "L’anno scorso era stata la sorpresa del campionato, quest’anno non è partita bene, ma ha mantenuto l’ossatura che tanto bene aveva fatto nella precedente stagione, a cominciare da bomber Bonavita e Darraji. Domenica con Castenaso ho visto una squadra in palla". Il Masi Torello Voghiera in settimana si è leccato le ferite dopo il ko casalingo nel derby con il Sant’Agostino. I tricolori contro i ramarri hanno rimediato la seconda sconfitta consecutiva, per questo la trasferta a Gambettola potrebbe essere l’occasione per riportare la navicella biancoverdeblù sulla linea di galleggiamento. Nicola Galletti in Romagna sarà senza alcune pedine importanti: oltre al lungodegente Cazzadore, che non rientrerà prima della fine dell’anno, salterà la trasferta per squalifica il leader della difesa Di Bari, rientrano tuttavia Maione e Erik Quarella. "Siamo reduci da due sconfitte di fila – dice il direttore generale Graziano Quarella – ci serve un risultato positivo per risalire nelle posizioni più tranquille di classifica. Non commetteremo l’errore di sottovalutare il Gambettola".

Franco Vanini