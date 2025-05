Sant’Agostino in Eccellenza: Salvezza Sudata contro Reno Sant’Alberto

Resta in Eccellenza, ma quanta fatica. Il Sant’Agostino si è guadagnato la permanenza in categoria, risultato ottenuto a spese del Reno Sant’Alberto, davanti a un muro umano per i dilettanti: 748 spettatori paganti, record stagionale di pubblico sfiorato per qualche decina di spettatori, raggiunto nella partita con il Massa Lombarda.

"E’ una salvezza sudata – è il sospiro di sollievo del direttore sportivo Marco Secchieroli – ma meritata. Il Reno ci ha reso la vita difficile, abbiamo avuto il merito di riuscire a stringere i denti, reggere nei momenti difficili e trovare i gol con una giusta dose di cinismo. I ravennati hanno giocato meglio di noi nel primo tempo: è partito all’arrembaggio, Costantino ci ha messo una pezza su una conclusione pericolosa di Filippi e ha salvato il vantaggio che aveva ottenuto Cazzadore".

E a proposito del bomber ramarro, con il gol di domenica, una rete di rapina da vero goleador, ha raggiunto i 18 gol in campionato, capocannoniere del girone. Il raddoppio è stato d’autore: "E’ stato bellissimo, una perla di Laurenti, da fuori area, alla Del Piero".

Come valuta il campionato del Sant’Agostino? "Più luci che ombre. Non nego che ci aspettavamo molto di più. La squadra era stata costruita per ambire ai primi posti, abbiamo lasciato per strada almeno 10 punti. Siamo stati bersagliati dagli infortuni in giocatori importanti, vedi quelli di Cremaschi, Anostini, Roda, Vanzini. Ci abbiamo anche messo del nostro, è mancata la giusta dose di determinazione. Alla base di tutto poi ci sta la responsabilità della dirigenza in alcune scelte".

Mister Biagi è sulla via della riconferma? "Al 99 per cento sì, ne abbiamo già parlato in via informale, ma non abbiamo ancora deciso. Al mister avevamo chiesto la salvezza e ce l’ha consegnata. Il prossimo anno la squadra non sarà stravolta, ci sono ottime basi per ripartire con un progetto adeguato".

