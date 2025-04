Sant’Agostino in rimonta contro Massa Lombarda: Fabio Cazzadore sfiora il ribaltamento

Quando sembrava che la sconfitta fosse inevitabile, il Sant’Agostino ha trovato l’energia per la rimonta, recuperando due gol di scarto al Massa Lombarda. E ha anche sfiorato il clamoroso ribaltamento di risultato con Fabio Cazzadore. "Al 93’ ho colpito la traversa, l’incrocio dei pali – ricorda il capocannoniere del campionato – è un vero peccato: meritavamo i tre punti. Come al solito abbiamo avuto bisogno di incassare degli schiaffoni per reagire, abbiamo sprecato 25’ nel primo tempo e altrettanti nel secondo".

A questo punto del campionato i playout sono inevitabili… "L’unica speranza sarebbe andare a vincere domenica prossima a Granarolo e sperare che Gambettola e Osteria Grande, alle prese con uno scontro diretto, perdano punti per strada, ma la vedo difficile che tutti i satelliti si trovino allineati per noi. Credo che alla fine andremo ai playout, sulla nostra strada troveremo una tra Faenza e Reno Sant’Alberto".

"Il primo tempo è stato equilibrato – interviene mister Massimiliano Biagi – nel secondo siamo andati sotto per una nostra dormita e purtroppo ci siamo ripetuti. Già facciamo fatica a far gol e poi commettiamo questi black out. Ad ogni modo ci portiamo a casa questo punto e proveremo a evitare i playout, ma non dipende solo da noi".