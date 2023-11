Sant’Agostino in rimonta sconfigge il Sanpaimola

sant’agostino

2

sanpaimola

1

C.S. SANT’AGOSTINO: Costantino, Ceneri, Mordenti, Schiavon, Iazzetta, Gasparetto, Lenzi, Lodi, Gilli, Guerzoni, Bandiera (60’ s.t. Giovanardi). A disposizione: Piazzi, Pansini, Vitiello, Romagnoli, Saveri, Franchi, Galeotti, Borriello. All. Cavallari.

SANPAIMOLA: Mordenti, Vecchi (77’ s.t. Bugani), Togni, Sabbioni (43’ p.t. Turrini), Landini, Succi, Venturi, El Ghazali Yassine, Bonavita, Fusari, Venturoli (69’ s.t. Fisconi). A diposizione: Xhija, Rossi, Raffuzzi, Graci, Ghinassi, Bizzini. All.: Orecchia

Arbitro: Luca Budriesi sezione di Bologna

Marcatori: 33’ p.t. Fusari (S), 51’ s.t. Roda (SA), 63’ s.t. Gilli (SA)

Note: ammoniti per il Sant’Agostino Roda, Schiavon e Lodi, ammonito per il Sanpaimola Fusari.

Una vittoria in rimonta nella ripresa e il ‘miracolo’ sportivo di Costantino regalano tre punti e il quarto posto in classifica. Nel turno casalingo la formazione di mister Cavallari, al termine di una partita complicata con diverse assenze, su tutte quelle tandem di attaccanti titolari Gherlinzoni e Brito, oltre quella Fiorini e Zanon, vince contro il Sampaiola e ringrazia anche il proprio portiere. La cronaca della partita nel primo tempo vede un Sant’Agostino in difficoltà in fase di costruzione, con la formazione del Sanpaimola che prova a ripartire sull’asse offensivo di Fusari e Bonavita, che hanno impensierito in alcune occasioni la difesa dei ramarri. Gli ospiti passano in vantaggio al 33’ su un’azione che si sviluppa sulla fascia, cross in area e conclusione precisa di Fusari che supera Costantino per il vantaggio. Si all’intervallo con nessuna conclusione verso la porta del Sant’Agostino. Una ripresa, invece, che vede partire forte i padroni di casa, che trovano quasi subito il pareggio al 51’ Roda da fuori area con una conclusione precisa e vincente che supera il portiere Mordenti. A questo punto la partita si accende. Al 63’ arriva il raddoppio per i ramarri, indecisione difensiva del Sampaimola, ne approfitta Gill pallonetto che supera Mordenti e realizza la sua prima rete in campionato. Altra occasione poi per Gilli all’80’ conclusione deviato dal portiere ospite. Nel finale di gara in pieno recupero brivido per i ramarri, con un fallo in area al 94’ del Sant’Agostino, il direttore di gara assegna il calcio di rigore alla formazione del Sampaimola che ha la possibilità di pareggiare la partita. Sul dischetto si presenta Bonavita tiro parata da Costantino, festeggiato poi dai compagni di squadra. Il Sant’Agostino, quindi, conquista tre punti.

Mario Tosatti