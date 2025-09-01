Sant’Agostino la spunta in rimonta

sant’agostino

2

sanpaimola

1

: Costantino, Anostini, Roda, Ascanelli, Iazzetta, Fiore, Simone, Pinca, Vanzini, Lisanti, Gamberini. A disposizione: Scotto, Fedozzi, Ginesi, Tassinari, Frignani, Musolesi, Lenzi, Bevilacqua, Battiloro. All: Biagi

SANPAIMOLA: Cortesi, Sorghini, Guidi, Ferretti, El Abbassi, Landini, Turrini, Bugani, Zannoni, Correnti, Curella. A disposizione: Wangue Moumi, Milazzo, Suzzi, El Ghazali, Paolini, Minardi, Fabbri, Pelliconi. All: Gallamini

Arbitro: Domeniconi di Faenza

Marcatori: 12’ p.t. autorete di Fiore (S), 58’ s.t. Roda (SA), 71’ s.t. Simone (SA)

Il Sant’Agostino rimonta e vince contro il Sanpaimola. Al ‘Renato Caselli’ la prima del campionato di Eccellenza inizia con una vittoria, dopo essere passati in svantaggio per un’autorete, nella ripresa la svolta con le due reti di Roda e Simone per i ramarri. Una formazione, quella di mister Biagi, che si è presentata a questa nuova stagione con diverse novità nell’undici inziale, rispetto allo scorso anno, conclusosi con una salvezza ottenuta nella sfida play out con la Polisportiva Reno. La partita inizia con una prima fase di gioco equilibrato in cui le squadre non forzano e senza azioni pericolose in zona offensiva. Gli ospiti passano in vantaggio al 12’ in maniera fortuita. A seguito di un’azione nell’area dei ramarri, batti e ribatti con una conclusione che involontariamente vede la deviazione di Fiore, con palla deviata nella propria porta, dove un incredulo Costantino non può nulla. I padroni di casa provano subito a reagire, ma all’intervallo si resta sullo 0-1. Al ritorno in campo delle squadre i ramarri partono forte subito con una conclusione respinta dalla difesa imolese. Una maggiore pressione offensiva del Sant’Agostino che si concretizza al 58’. La pareggia Roda con un preciso tiro di sinistro che supera Cortesi. Si accende la gara, con il Sanpaimola che prova a rispondere con alcune azioni, ma senza incidere, e al 71’ i padroni di casa la ribaltano con la conclusione vincente di Simone, che sorprende Cortesi gonfiando la rete. La partita scivola via con la ricerca del pareggio dei romagnoli, che non arriva grazie alla buona difesa del Sant’Agostino. Al triplice fischio esultano i ramarri, sono tre punti d’oro per partire bene. Mario Tosatti