Sant'Agostino-Massa Lombarda: pareggio all'ultimo respiro per la salvezza diretta

: Costantino, Anostini, Roda, Pinca, Di Bari, Valesani, Frignani, Iazzetta, Cazzadore, Cremaschi, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Sarti, Landi, Corsi, Masiero, Pellielo, Franchi, Laurenti. All: Biagi

MASSA LOMBARDA: Lusa, Braccioli, Massueme, Bilali, Raccagni, Simone, Albonetti, Zannoni, Magri, Fabretti, Sanarelli. A disposizione: Morara, Cortesi, Galanti, Faccani, Battiloro, Gabelli. All: Farneti

Arbitro: Lelli di Cesena

Marcatori: 46’ Zannoni, 53’ Fabretti, 69’ Cremaschi, 90’ Roda.

Il Sant’Agostino la riacciuffa all’ultimo respiro. Al ‘Renato Caselli’ sfida ‘calda’ tra due formazioni in lotta per la salvezza diretta. Si decide tutto nella ripresa, dopo un primo tempo reti inviolate, l’undici di mister Biagi va sotto di due reti e poi reagisce trovando il pareggio all’ultimo minuto di gioco. La cronaca della gara.

Dopo una prima fase di studio i padroni di casa cercano di aumentare il possesso palla, ma il Massa Lombarda trova alcune azioni offensive potenzialmente pericolose, pur senza impensierire la porta di Costantino. Il Sant’Agostino si affida alle giocate dei suoi attaccanti, con Cazzadore imbrigliato dalla difesa ospite e Vanzini che ci prova senza concretizzare. Si va all’intervallo con un risultato di parità. Nella ripresa la partita riprende con la formazione romagnola che passa subito in vantaggio dopo nemmeno un minuto. Azione offensiva centrale al 46’, la palla arriva a Zannoni, conclusione che supera Costantino. Cambia l’inerzia della gara, con i padroni di casa che cercano di reagire allo svantaggio, attraverso il possesso palla e qualche palla per gli attaccanti, ma senza concretizzare. Gli ospiti approfittano con qualche ripartenza. In una di queste arriva il raddoppio per la formazione romagnola. Al 53’ è Fabbretti abile a crearsi l’occasione e trafiggere la seconda volta Costantino dopo pochi minuti. I padroni di casa colpiti dal doppio svantaggio, cercano di riorganizzarsi per provare a riprenderla. L’accorcia per i ramarri al 59’ Cremaschi, che trova la conclusione vincente. A questo punto il Sant’Agostino ci crede e aumenta il forcing offensivo. Il pareggio arriva al 90’ grazie al sinistro di Roda, che supera Lusa. Arriva il triplice fischio. Il Sant’Agostino muove così la classifica e si porta a quota 39 punti e rimane nella parte alta della zona play out, ora la salvezza diretta è a due punti.

Mario Tosatti