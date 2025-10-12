Sant’Agostino, non fermarti. Il Mesola rischia grosso

Turno casalingo per un Sant’Agostino lanciatissimo che vuole centrare il terzo successo di fila e continuare a sognare, dopo un avvio di campionato da 13 punti in 6 partite. Al "Caselli" arriva un Massa Lombarda anch’esso in grande forma, staccato di sole tre lunghezze dai ramarri e in piena zona alta classifica. Mister Biagi cerca dai suoi continuità per dare fastidio alle prime della classe, in un campionato fin qui all’insegna dell’equilibrio, che vede nove squadre racchiuse in tre punti. I biancoverdi pure lo scorso anno iniziarono spediti la stagione prima di incappare in un periodo ‘no’ che costò la panchina a Ruggero Ricci, e l’obiettivo di quest’anno è quello di far meglio per dare seguito all’ottimo avvio e non complicarsi la vita. Impegno tra le mura amiche anche per il Mesola, alla disperata ricerca di un risultato positivo per mettere fine a un momento complicatissimo sul piano del gioco e dei risultati. Sono quattro le sconfitte consecutive per i castellani, che oggi pomeriggio proveranno a muovere la classifica: l’avversario però è dei più ostici, perché in riva al Po arriva il Castenaso, anch’esso nel quartetto delle battistrada a quota 13 punti. I bolognesi sono reduci dal ko interno per mano dell’Ars et Labor e vorranno rimettersi in marcia per stare al passo delle altre, ma il Mesola ha assoluto bisogno di punti e dovrà mettere in campo una prova sopra le righe per tornare a fare punti. Di nuovo in viaggio invece la Comacchiese, penultima in classifica e attesa della complicatissima sfida sul campo del Mezzolara: l’undici di Candeloro ha trovato il primo gol nel pareggio di domenica scorsa (1-1) contro il Solarolo, ma la sensazione è che serva molto di più per inserirsi con forza nella corsa salvezza.

Il Mezzolara non è in buon momento, arrivando da due ko consecutivi, ed è squadra che fin qui segna poco e subisce poco: caratteristiche che potrebbero agevolare la Comacchiese se la gara dovesse restare in equilibrio, per provare a strappare quantomeno un altro punticino nella tana dei temibili bolognesi. Calcio d’inizio fissato alle 15.30 per tutte le gare.

j.c.