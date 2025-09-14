Sant’Agostino per la vetta. Comacchiese per sbloccarsi

Momenti opposti ma voglia di conquistare i tre punti per entrambe. Sant’Agostino e Comacchiese cercano di muovere la classifica in un girone fin qui molto livellato, in cui si fatica a scorgere una favorita, con l’Ars et Labor ancora in cerca della sua identità e Mezzolara e Castenaso pronte a ingranare la marcia. I ramarri sono forti di due vittorie in due partite, una partenza sprint un po’ come quella dello scorso anno, merito di mister Biagi e di una compattezza di squadra trovata in fretta. Dopo i successi con Sanpaimola e Russi, l’undici biancoverde ospita in casa la Sampierana, formazione reduce dal pareggio all’esordio sul campo del Mezzolara e che ha posticipato la seconda giornata contro il Pietracuta a mercoledì prossimo. Sant’Agostino che avrà un motivo in più per centrare i tre punti, ovvero fare il più classico dei regali al patron Bruno Lenzi, che nella giornata di ieri ha festeggiato il compleanno. Ancora inchiodata a quota zero punti in classifica, ma rincuorata dalla buona prestazione in Coppa al "Mazza" contro l’Ars et Labor, la Comacchiese cerca i primi punti del suo campionato ma anche oggi l’impegno non sarà dei più comodi. Per i lagunari, infatti, lungo viaggio nel forlivese sul campo del Futball Cava Ronco, che assieme a Sant’Agostino e Fratta Terme guida la classifica con due vittorie su due. Mister Candeloro si aspetta una reazione dai suoi ma soprattutto spera di ripartire dalla gara con l’Ars et Labor, in cui i rossoblù hanno battagliato dimostrando di saper soffrire, grazie anche alle parate di un super Campi. Entrambe le gare inizieranno alle 15.30.

j.c.