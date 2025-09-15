Sant’Agostino, primo ko. La Sampierana lo punisce

Sant’Agostino 0 Sampierana 2: Costantino, Sarti, Roda, Ascanelli, Iazzetta, Armaroli, Simone, Lenzi, Vanzini, Lisanti, Frignani. A disposizione: Scotto, Fiore, Ribello, Fedozzi, Gamberini, Tassinari, Pinca, Bevilacqua, Pierfederici. All: Biagi

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Narducci, Rossi, Lo Russo, Montesi, Braccini, Carlini, Ariyo, Bianchi. A disposizione: Pieri, Facciani, Cangini, Yabre, Braccini, Sylla, Pungelli. All: Belli

Arbitro: Garraoui di Pordenone

Marcatori: 66’ Montesi, 90’ Pieri.

Il Sant’Agostino cade contro la Sampierana, ed è il primo ko stagionale. Al ‘Renato Caselli’ si è giocata la terza del campionato di Eccellenza, la formazione di mister Biagi dopo due vittorie consecutive in campionato cade proprio tra le mura amiche, subendo due reti nella ripresa dalla formazione romagnola. In panchina dall’inizio il nuovo acquisto per i ramarri. Edoardo Pierfederici, attaccante esterno classe 2003 lo scorso anno in serie D con l’Imolese, che rappresenta un investimento tanto sul presente quanto sul futuro. La partita vede una prima parte di studio tra le due formazioni. I ramarri mostrano una maggiore possesso palla con alcune verticalizzazioni verso la porta della Sampierana, ma senza concretizzare. Alla mezz’ora di gioco permane un sostanziale equilibrio e risultato che non si sblocca.

Si continua fino all’intervallo, con le due formazioni che entrano nello spogliatoio con il risultato di parità e nessuna rete realizzata. Nella ripresa le due formazioni provano a forzare per trovare il vantaggio, i padroni di casa non riescono a sfondare e faticano in fase offensiva. La partita poi si sblocca a metà ripresa a favore della formazione ospite. Al 66’ è Montesi che con una precisa conclusione supera Costantino che nulla può. Sampierana in vantaggio, il Sant’Agostino reagisce subito alla ricerca della rete del pareggio, ma è troppo sterile in attacco, finendo poi per andare sotto nuovamente nel finale di gara.

La Sampierana trova la seconda rete in una veloce ripartenza e segna con Pieri, entrato nella ripresa, che trafigge Costantino. Al triplice fischio esultano i romagnoli, mentre sfuma per il Sant’Agostino l’obbiettivo di confermarsi in testa alla classifica con la terza vittoria consecutiva. In classifica i ramarri rimangono così a sei punti.

Mario Tosatti