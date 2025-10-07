Sant’Agostino rivelazione. Mesola al quarto ko di fila

E’ un Sant’Agostino sorprendentemente in testa alla classifica quello che si è risvegliato all’indomani della vittoria esterna sul campo dello Young Santarcangelo (1-3). I ramarri di mister Biagi stanno vivendo un momento d’oro e grazie alla continuità trovata in questo avvio di stagione, fanno parte del quartetto di squadre che guida la graduatoria a quota 13 punti, assieme a Medicina Fossatone, Futball Cava Ronco e Castenaso. Un successo di autorità, quello centrato in terra romagnola, coi biancoverdi a condurre sin dal primo tempo in virtù della rete di Tassinari, e a certificare ancor di più i tre punti nella ripresa grazie alle marcature di Pierfederici e Roda: la rete di Lombardi serve solo per rendere meno amaro il passivo ai padroni di casa, apparsi nettamente in difficoltà al cospetto di un Sant’Agostino che sembra aver trovato la quadratura del cerchio.

Merito di questo avvio di campionato da incorniciare va al tecnico Massimiliano Biagi, arrivato sulla panchina dei ramarri lo scorso anno in una situazione difficile, capace di portare i suoi alla salvezza non senza patemi, e di guidare il gruppo in questi primi mesi della nuova stagione con esperienza e bravura. E domenica prossima al "Caselli" sfida di alta classifica contro un Massa Lombarda che insegue a quota 10 punti.

Muove la sua classifica, ma non può essere del tutto soddisfatta, una Comacchiese ancora incapace di vincere: al "Raibosola" contro il Solarolo vince la paura, ed entrambe le squadre si accontentano di un pareggio che però significa poco in chiave classifica. I rossoblù rimontano l’iniziale svantaggio grazie alla rete di Bottini, e se non altro evitano un ko che avrebbe gettato nello sconforto generale tutto l’ambiente lagunare. Ma per la salvezza è ancora troppo poco, per una Comacchiese al momento penultima con appena due punti conquistati in sei gare.

Non va meglio al Mesola, alla quarta sconfitta consecutiva: sul campo del Fratta Terme i castellani lottano ma alla fine escono sconfitti per 2-1. Si decide tutto nella ripresa: i romagnoli volano sul 2-0 grazie alla doppietta di Ndiaye, Davo accorcia a dieci minuti dal fischio finale ma al Mesola non riesce la rimonta definitiva.

La classifica vede l’undici di mister Cavallari in piena zona playout, e domenica prossima arriverà in riva al Po il temibile Castenaso, voglioso di rivincita dopo il ko interno per mano dell’Ars et Labor.

Jacopo Cavallini