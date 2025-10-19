Sant’Agostino salvo col gol di Vanzini. Comacchiese cerca punti col Pietracuta

Nel girone B di Eccellenza, per un’Ars et Labor che cerca continuità di risultati sul campo dell’Osteria Grande, c’è una Comacchiese alla ricerca disperata del primo sigillo da tre punti in campionato. I lagunari occupano l’ultimo posto in classifica in virtù del successo in settimana del Pietracuta ai danni proprio dell’Osteria Grande, che ha portato i riminesi a quota 3 punti, uno in più dei ragazzi di mister Candeloro.

E oggi al "Raibosola" va in scena uno scontro salvezza che può già dire tantissimo perché in caso di ulteriore passo falso la situazione per la Comacchiese comincerebbe davvero a complicarsi.

Ma i problemi a livello numerico non mancano, soprattutto in difesa, dove – davanti all’inamovibile Campi – mancheranno diversi difensori titolari, tra cui il convalescente Fiorini e Minieri. Chi ci arriva meglio, quindi, è sicuramente il Pietracuta, che dopo sei sconfitte di fila si è sbloccato in settimana relegando i rossoblù al momentaneo ultimo posto solitario; servirà una prova di orgoglio, come ha chiesto in questi giorni il presidente Cavalieri, per una squadra che assoluto bisogno di sbloccarsi per iscriversi alla corsa salvezza e dimostrare di poter reggere la categoria.

Dopo aver fermato sullo 0-0 il forte Castenaso, il Mesola di Oscar Cavallari viaggia in direzione Romagna per provare il colpaccio sul campo di un lanciatissimo Massa Lombarda, reduce dal roboante 1-5 in casa del Sant’Agostino. I castellani hanno fermato l’emorragia di gol subiti e di risultati negativi, acquisendo fiducia e morale dopo essere riusciti a fermare una squadra candidata a stare al vertice della classifica. Ora però c’è necessità di tornare a vincere per uscire dalle sabbie mobili della zona playout, prima dello scontro salvezza di domenica prossima in casa contro l’Osteria Grande.

Intanto ieri nell’anticipo pareggio utile ai fini della classifica per il Sant’Agostino, che impatta 1-1 sul campo del Medicina Fossatone. I ramarri sono costretti ad inseguire dopo il vantaggio iniziale dei bolognesi al quarto d’ora di gioco firmato Rimini, e l’arrembaggio viene premiato a venti minuti dalla fine con la rete di Vanzini.

Per il Sant’Agostino anche qualche rimpianto in virtù di una gara condotta per larga parte sul piano del gioco.

Jacopo Cavallini