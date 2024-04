Sant’Agostino senza affanni. Un punto che accontenta

Sanpaimola

1

S. Agostino

1

SANPAIMOLA: Mordenti, Vecchi (22’ st Turrini), Landini, Fusari, Salcuni, Succi, Venturi, Bugani, Bonavita, Togni, Bezzi. All.: Orecchia.

S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri, Zanon, Schiavon, Fiorini, Roda, Franchi, Lenzi (31’ st Pasquini), Gherlinzoni (35’ st Giovanardi), Guerzoni, Figliomeni (7’ st Matta).All.: Biagini.

Arbitro: D’Ovidio di Bologna.

Reti: 14’ st Bonavita (Sa), 17’ st Gherlinzoni (S.).

Note: ammoniti: Vecchi (Sa).

Termina in parità, con una rete per parte, la partita tra Sanpaimola e Sant’Agostino. Le due squadre vanno a dividersi la posta in palio e con un punto ciascuno la loro posizione in classifica non subisce particolari mutamenti. Zona pressoché tranquilla per entrambe le squadre, considerando quanto accaduto ultimamente nella parte bassa della classifica. Nella prima parte della partita partono meglio gli ospiti, che arrivano alla conclusione prima con Guerzoni e poi con Gherlinzoni, ma in entrambe le occasioni la palla non varca la linea di porta. Nel finale i padroni crescono ma non riescono comunque a rendersi pericolosi. Termina così la prima frazioni a reti inviolate. Si torna così negli spogliatoi per rinfrescarsi, considerando la giornata da anticipo d’estate. Si rientra in campo e il Sanpaimola sembra avere un approccio migliore rispetto alla prima frazione. La prima occasione è per Togni, che si allunga in scivolata per la deviazione vincente, senza inquadrare però lo specchio. Al 14’ il risultato si sblocca su uno schema da calcio d’angolo: Venturi crossa teso fuori aria a servire Bonavita, che ha il tempo di controllare e calciare a rete per il vantaggio locale. Passano solo 3’ e arriva il pareggio: ripartenza ospite, confusione della difesa locale che favorisce la conclusione vincente di Gherlinzoni (nella foto). Negli ultimi 20’ entrambe le squadre non si sbilanciano, con un possesso palla che si sviluppa prevalentemente nella parte centrale del campo senza che ci siano altre occasioni da segnalare.