Sant’Agostino senza reti. Poche emozioni e un pari

sant’agostino

0

FUTBALL CAVA RONCO

0

: Costantino, Sarti, Anostini, Ascanelli, Roda, Fedozzi, Pierfederici, Lenzi, Vanzini, Lisanti, Frignani. A disposizione: Sotto, Fiore, Ribello, Guazzarini, Tassinari, Gambertini, Pinca, Zuppa, Bevelacqua. All: Biagi

FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Pascucci, Bergamaschi, Melandri, Sango, Magnani, Garavini, Delvecchio, Guiebre, Stucchi, Farabegoli. A disposizione: Alpi, Martoni, Salomone, Casadei, Raggi, Medri, Franchini, Ferrari, Damiano. All: Mordini

Arbitro: Galli della sezione di Mestre

Il Sant’Agostino non sfonda e finisce in parità con il Futball Cava Ronco. Al ‘Renato Caselli’ si è giocata l’undicesima del campionato di Eccellenza, la formazione di mister Biagi era chiamata a riscattare le ultime due sconfitte, contro la Comacchiese in casa e il Castenaso in trasferta: non arriva la vittoria, ma un pareggio senza reti al termine di una gara con poche emozioni. La partita vede una prima parte di studio tra le due formazioni, con i padroni di casa che provano a fare la partita, ma senza riuscire ad incidere nella fase offensiva. Gli ospiti romagnoli provano con alcune ripartenze veloci nel tentativo di sorprendere la difesa dei ramarri, che attenta così come alcuni interventi di Costantino. Dal canto suo i padroni di casa cercano, con un possesso palla ripetuto, di trovare la giusta verticalizzazione per i propri attaccanti, ma è attento Carroli in alcune conclusioni dei ramarri.

Nella ripresa aumenta il forcing offensivo dei ramarri, ma è sterile senza impensierire il portiere romagnolo. Il copione tattico non cambia, con le due formazioni che faticano a spezzare l’equilibrio che prosegue dal primo tempo, complice anche il campo reso scivoloso dalla pioggia, non ci sono conclusioni che impensieriscono i due portieri Costantino e Carroli. La pioggia ha poi reso il campo pesante, complicando le giocate. Altre azioni offensive dei padroni di casa, ma senza incidere. La partita si trascina fino al termine con risultato che non cambia e finisce senza reti. Al triplice fischio il Sant’Agostino, dopo gli ultimi risultati negativi, conquista un punto e si porta 15 punti. La prossima di campionato sarà in trasferta contro l’Osteria Grande, un’occasione per tornare alla vittoria.

Mario Tosatti