Sant’Agostino serve il tris e stende il Granamica

: Piazzi, Ceneri, Anostini, Pellielo, Di Bari, Fiorini, Roda, Iazzetta, Cazzadore, Lupusor, D’Orta. A diposizione: Costantino, Giovanardi, Franchi, Pasquini, Cremaschi, Sani, Gjoni, Anane Bile Aka. All. Bolognesi

GRANAMICA: Tartaruga, Mastellari, Longo, Caniato, Magagni, Panzacchi, Othmane, Baldazzi, Mezzadri, Betti, Fabbri. A diposizione: Bonora, Fogacci, Gaudino, Reale, D’Errico, Del Bianco, Mazzetti, Dascia, Baschieri. All.: Regno

Arbitro: Rossi di Forlì

Marcatori: 57’ Cremaschi (S), 61’ Mazzetti (G), 67’ Anostini (S), 71’ Cazzadore (S), 91’ Gaudiano (G)

Il Sant’Agostino cala il tris in Coppa al termine di una partita ricca di reti. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’, della fase a gironi di Coppa Italia di Eccellenza, la formazione di mister Bolognesi si è presentata alla prima ufficiale della nuova stagione con una rosa ampiamente rinnovata. Tra i nuovi acquisti, però, non potrà contare sull’infortunato Andrea Vanzini, il neo attaccante starà fuori per un mese, a causa di un problema all’adduttore. La cronaca della partita. Un primo tempo dove prevale il tatticismo e con qualche conclusione verso entrambe le porte, ma senza incidere. Nella ripresa saranno cinque le reti al termine, con diverse emozioni. A sbloccare il risultato per i ramarri al 57’ la conclusione vincente di Cremaschi. Un vantaggio che durerà poco, in quanto la formazione ospite del Granamica trova poco dopo la rete del pareggio con Mazzetti al 61’. La partita si accende e dopo le reti inviolate del primo tempo fioccano le reti. Arriva il raddoppio del Sant’Agostino al 67’ con il nuovo acquisto Anostini, riportando in vantaggio la propria squadra. La formazione ospite non ci sta e prova la reazione, ma fatica a concretizzare. Al 71’ arriva la terza rete dei padroni di casa con il nuovo attaccante Cazzadore. Un doppio risultato che sembrava giungere fino al termine, ma il Granamica riesce a trovare la seconda rete nei minuti di recupero al 91’ con Gaudiano. Una vittoria per il Sant’Agostino che ‘bagna’ così nel migliore modo possibile l’inizio della nuova stagione.

Mario Tosatti