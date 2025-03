Sant’Agostino, servono punti

Un gol per tempo a Solarolo per il Sant’Agostino, in vantaggio su rigore con il solito Cazzadore e poi raggiunto da Malo. Finale thrilling per gli uomini di Massimiliano Biagi: gli uomini di mister Assirelli potevano ribaltare il risultato su rigore. Armaroli atterra in area Sona, il direttore di gara decreta il penalty per i romagnoli, dagli undici metri si presenta Malo, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Non dite al direttore sportivo ramarro, Marco Secchieroli, che porta a casa un punto fortunato.

"Abbiamo avuto fortuna così come l’hanno avuta altre squadre nei nostri confronti. Anzi, siamo in credito con la fortuna".

Che cosa salva del pareggio raccolto a Solarolo?

"Abbiamo disputato un buon primo tempo. Non va dimenticato che il Solarolo, assieme al Mezzolara, nel 2025 ha avuto il miglior rendimento del campionato. Abbiamo giocato alla pari, nel primo tempo siamo stati anche superiori ai romagnoli. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol evitabile. Complessivamente il pareggio ci sta".

Nella partita precedente Cremaschi era stato il valore aggiunto e domenica in Romagna?

"Ha giocato una ventina di minuti, ma quel terreno di gioco, duro e sconnesso, non era adatto alle sue caratteristiche".

Siete guariti dalla crisi di risultati che vi aveva fatto sprofondare nella classifica pericolosa?

"Non siamo ancora fuori dalla zona playout, anche se da un mese a questa parte vedo dei segnali confortanti di ripresa, fermo restando che dobbiamo ricominciare a vincere per tirarci fuori il prima possibile dalla palude della classifica a rischio". In zona gol, a parte qualche eccezione, come nel turno precedente, ci pensa il solo Cazzadore a segnare.

"E’ una nostra criticità, sulla quale il mister sta lavorando".

Anostini era andato a segno all’andata con il Solarolo. Sta meglio?

"E’ sulla via del pieno recupero. Domenica, tempo permettendo, Anostini dovrebbe tornare a disposizione dopo un mese dall’infortunio accusato al ginocchio nella trasferta a Osteria Grande".

"Per come si era messa negli ultimi 15’, è un punto guadagnato – aggiunge capitan Enrico Iazzetta – Fino al gol del pareggio eravamo in controllo, abbiamo incassato un gol stupido e abbiamo abbassato il baricentro e rischiato. Peccato: vanno bene i pareggi, ma bisogna vincere per risalire in classifica".

Franco Vanini