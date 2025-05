Sant'Agostino sfida il Granamica: ultima chance per evitare i playout

Ultimo atto del campionato regolare per il Sant’Agostino, alle prese (ore 16.30) a Granarolo con la trasferta in casa del Granamica, ultimo in classifica e già retrocessa con 22 punti all’attivo, 17 in meno dei ferraresi. E dire che l’anno scorso, quando alla guida c’era il ferrarese Davide Marchini, era arrivata al secondo posto, disputando anche gli spareggi promozione.

Quest’anno si è presentata al via molto ridimensionata, con una squadra molto giovane e i risultati non sono stati premianti. Domenica scorsa la formazione bolognese ha perso di misura a Osteria Grande, mentre i ramarri hanno pareggiato a domicilio contro il Massa Lombarda, un 2-2 acciuffato in extremis da Roda.

"E’ vero che l’avversaria di oggi è già retrocessa, ma nessuno ci sta a perdere – afferma il direttore sportivo Marco Secchieroli – A noi servono tre punti e sperare che Gambettola e Osteria Grande, che giocheranno rispettivamente contro Reno Sant’Alberto e Pietracuta, lascino dei punti per strada. Se ciò non avvenisse ci toccherà affrontare i playout, con ogni probabilità con una tra Faenza e Reno Sant’Alberto".

Quest’anno i precedenti contro di loro sono stati positivi. "Il bilancio con il Faenza è in parità, una vittoria per parte, mentre con il Reno abbiamo vinto entrambe le partite. Nella malaugurata ipotesi che si vada ai playout, avremo il vantaggio di giocare in casa lo spareggio salvezza, con a disposizione due risultati su tre".

Che ricordo conserva della gara d’andata col Granamica? "E’ una squadra giovane, allenata da un tecnico esperto come Riccardo Regno, che vanta diversi campionati in serie C (Livorno, Gubbio e Barletta tra le altre squadre). E’ imperniata sull’attaccante Fabio Bezzi, vent’anni e molto talento, 4 gol all’attivo. Il risultato dell’andata fu un pareggio a reti bianche, ma sbagliammo tante occasioni davanti al portiere. Senza quei due punti lasciati per strada a quest’ora saremmo salvi".

E’ un peccato che il Granamica retroceda, l’impianto sportivo in sintetico è di prim’ordine. "Sono d’accordo, è un ottimo stadio, praticamente nuovo, è spesso utilizzato dal Bologna per disputare delle amichevoli e dal Bologna femminile per le gare di campionato".

