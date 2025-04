Sant'Agostino sfida Massa Lombarda: obiettivo playout con condizioni migliori

Riprendono i campionati con il nuovo orario, le 16.30. A Sant’Agostino arriva il Massa Lombarda, occasione per tentare di finire il campionato con la classifica migliore per disputare i playout con le migliori condizioni. I romagnoli avranno il vantaggio di non aver niente da perdere, avendo una classifica molto migliore di Cazzadore (foto) e compagni e avendo finito in bellezza l’ultima partita prima della lunga sosta, mentre i ramarri avevano perso 2-0 con il Pietracuta. Il Massa è stato protagonista di una netta affermazione casalinga e spese del pericolante Faenza con un rotondo 4-0. Una prestazione convincente che consente ai bianconeri di salire a 42 punti e conquistare la decima posizione in classifica, mentre il Faenza resta in terzultima posizione a quota 33, in piena zona playout, 5 in meno del Sant’Agostino. Protagonista assoluto Simone Fabretti, autore di una doppietta. E’ un turno importante in chiave salvezza: oltre alla gara casalinga del Sant’Agostino, ci sono Faenza-Reno e Osteria Grande-Granamica. Il Sant’Agostino deve vincere, ma dovrà fare attenzione ai bianconeri, squadra in salute. "Prima della sosta aveva strapazzato il Faenza – afferma il direttore sportivo Marco Secchieroli – allungando la sua strepitosa striscia positiva. Se nel girone d’andata aveva realizzato 16 punti e navigava nelle posizioni di retroguardia, nel girone di ritorno ha messo la freccia e messo a segno la bellezza di 26 punti, un rendimento da seconda in classifica. La svolta nel tardo autunno e senza stravolgere la squadra". E dire che nel girone d’andata il Sant’Agostino era riuscito a espugnare Massa Lombarda, con gol partita di Cazzadore. Lui può essere il valore aggiunto, capocannoniere non solo dei ramarri ma del campionato, ma attenzione al reparto offensivo dei bianconeri. Oltre a Fabretti, autore della doppietta a spese del Faenza, bisognerà fare attenzione a Battiloro e Lombardi, ex Sammaurese in serie D. La sosta ha fatto bene alla squadra guidata da Massimiliano Biagi, che ha potuto recuperare pienamente Roda e Valesani.