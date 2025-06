Sant’Agostino, sfuma Filippi. Britos, no al Comacchio

E’ sfumato a Sant’Agostino l’arrivo di Filippi, l’ex attaccante di Argentana e Reno Sant’Alberto; era allettato dal trasferirsi in ramarro, ma alla fine ha preferito il Sanpaimola. Dal club ramarro diverse uscite, andranno alla neo promossa Gallo infatti Lupusor e il giovanissimo attaccante Pasquini.

Un rifiuto anche per la Comacchiese, è di Britos: l’ex ramarro ha preferito la proposta di una società di serie D. Gli arrivi per ora sono Mazzavillani (San Marino), Bottini (San Pietro in Vincoli) e Montanari (X Martiri), mentre hanno salutato la compagnia Noschese, il portiere Farinelli (Codigorese), Grassi, Vultaggio (Reno Sant’Alberto) e Fergnani, all’estero fino al prossimo anno per ragioni di studio. A Masi Torello il primo acquisto è il portiere Straforini: cresciuto nel settore giovanile della Spal, l’anno scorso era in Calabria in una squadra di Eccellenza. Sono ufficiali le conferme di Maistrello e Chiossi, dalla Portuense ecco Baglietti, aitante centravanti giovane e interessante.

La X Martiri si è rafforzata in attacco con Zardi della Dogatese e con Zappi, un giovane di talento che si è messo in luce nel Pontelagoscuro. Tre cessioni alla Portuense, che vuole costruire una squadra competitiva. Vanno in questa direzione gli acquisti del centrocampista di regia Gessoni, del portiere Stracuzzi e dell’attaccante Buoso. A Portomaggiore ci sono però tante partenze, soprattutto legate alla deludente stagione scorsa, culminata nella retrocessione. I fratelli Fantoni, il difensore Federico e l’attaccante Francesco, che sono in trattativa con il Lavezzola, squadra di pari categoria. Verso Lavezzola anche il difensore Gaiani, ma è ai saluti anche Di Domenico, ex Sant’Agostino e Argentana. E’ un ex rossonero ma l’anno scorso era a Casumaro, parliamo di Sarto, esterno difensivo con il piede sensibile, che dovrebbe accasarsi al Masi Torello Voghiera. C’è poi una nutrita schiera di rossoneri che sono in trattativa con l’Amici di Stefano, retrocessa in Seconda categoria dopo un playout fratricida con il Copparo. Andranno a giocare ad Ambrogio, se tutto fila liscio, Buriani, Sivieri, Sassoli e Braghiroli, gli ultimi due giovani molto interessanti. Sembrava che Paolo Mariani, l’allenatore che aveva portato la Portuense alla finale playoff con il Solarolo per poi essere esonerato l’anno dopo, presentasse denuncia all’Aia per carenze nei rimborsi spese. L’interessato precisa che "ci avevo pensato, poi ci siamo accordati: abbiamo chiuso in buoni rapporti. Mi dispiace per la retrocessione, alla fine abbiamo pagato l’assenza di attaccanti e la fuga di molti giocatori. Futuro? Avevo proposte dal Massa Lombarda e dal Castenaso, poi sono naufragate".

Franco Vanini