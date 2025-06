Sant'Agostino si rafforza con Battiloro e Simone, Comacchiese saluta Marongiu

Il Sant’Agostino ha confermato Vanzini (foto) attacco e si è rafforzato con due attaccanti in uscita dal Massa Lombarda: si tratta di Luigi Battiloro e dell’esterno offensivo Pietro Simone, il primo autore di 11 gol e il secondo di otto centri stagionali. Fuori portata l’ex centravanti della Portuense Pierfederici, reduce da un campionato positivo all’Imolese in serie D quest’anno e il ritorno di Trombetta, che preferirebbe restare al Forlì, neo promosso in serie C. La Comacchiese conferma l’addio al calcio giocato di Marongiu, capocannoniere uscente della squadra. "Non vuole più giocare. Darà una mano alla società – afferma il presidente Francesco Cavalieri – Una mansione vera e proprio non ce l’ha, aiuterà il direttore sportivo Rocco Cotroneo e il direttore generale Alessandro Farinelli". Tre gli acquisti messi a segno finora. Si tratta di tre ragazzi classe 2004: il centrocampista Bottini del San Pietro in Vincoli, Montanari della X Martiri e Mazzavillani, che militava nel campionato sammarinese. Gherlinzoni non si dovrebbe muovere da Comacchio: "C’era un interessamento del Lendinara, ma al 90% resterà con noi – è la conferma del massimo dirigente lagunare – Purtroppo dovremo rinunciare a Fregnani: fino a febbraio sarà impegnato all’estero nell’Erasmus". Il Mesola ha trovato l’accordo con il difensore Di Bari del Sant’Agostino e sta trattando Valesani (Sant’Agostino) e De Angelis (Zola Predosa, ex Comacchiese con Cavallari in panchina). Colpo della Centese, che ha bruciato la concorrenza e si è assicurata l’attaccante Toffano. Cioni dalla Centese va al Bentivoglio, dove potrebbe andare anche Pirreca; il gemello del gol Costantini dovrebbe tornare sull’Appennino bolognese, nel Monte San Pietro. Torniamo in riva al Po, il centrocampista Minarelli, regista in uscita dal Mesola, piace molto alla Portuense del nuovo corso targato Skabar e Roda; su di lui anche il Gallo e la X Martiri. Davide Rosatti, dopo l’avventura sfortunata alla Dogatese, è il nuovo allenatore della Codigorese. Subentra a Diego Grassi, che ha deciso di fermarsi per un anno.

Franco Vanini