Sant’Agostino squadra vera. In testa a punteggio pieno

RUSSI: Palermo, Magrini (10’ st Guidi), Dradi, Bertoni, Colombo, Santomauro (27’ st Cepa), Venturi (42’ st Ferunaj), Buscherini, Brigliadori, Zela, Saporetti (4’ st Fiori). All.: Ferrario.

S. AGOSTINO: Costantino, Anostini, Roda, Ascanelli, Iazzetta, Armaroli, Simone (31’ st Battiloro), Lenzi, Vanzini, Lisanti (43’ pt Gamberini), Frignani. All. Biagi

Arbitro: Grillo di Modena.

Reti: 26’ pt Armaroli (S), 28’ st Simone (S).

Note: ammoniti: Cepa (R), Anostini (S), Roda (S). Espulso: Dradi (R) al 25’ pt.

DOMENICA DA incorniciare per il Sant’Agostino, che espugna con autorità il campo del Russi e conquista la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di campionato. Un successo per 2-0 che permette ai “ramarri” di guardare tutti dall’alto, a punteggio pieno dopo due giornate. L’approccio al match è subito favorevole agli ospiti, che con ordine e personalità riescono a imporre il proprio gioco senza dover ricorrere a chissà quali invenzioni. L’episodio che rompe l’equilibrio arriva nel corso del primo tempo. Su un calcio di punizione battuto dal limite, il Russi rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Dradi, punito per un intervento giudicato da chiara occasione da rete. Sul piazzato seguente Palermo respinge, ma la sfera termina proprio sui piedi di Armaroli, che da pochi passi non ha problemi a ribadire in rete, portando avanti il Sant’Agostino e facendo esplodere di gioia il settore ospiti.

Il Russi accusa il colpo, non trova la forza di reagire e lascia spazi che i ragazzi di mister Biagi sanno sfruttare con intelligenza. Il palleggio ospite cresce col passare dei minuti e gli arancioni faticano a riorganizzarsi, sorretti solo dall’orgoglio e da qualche iniziativa estemporanea.

Nella ripresa la trama del match non cambia: Sant’Agostino in pieno controllo, Russi incapace di accendere la scintilla giusta per rientrare in partita. Al 28’ del secondo tempo arriva la rete che chiude i giochi: splendida serpentina di Lisanti sulla linea di fondo, palla arretrata per Simone che appoggia comodamente in porta il gol del 2-0. Una rete che fotografa perfettamente la superiorità ospite, bravi a colpire con cinismo quando la partita lo richiedeva.