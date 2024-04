Sant’Agostino tranquillo. Il Masi Torello si affida al fattore campo

Un altro 1-1 e un altro punticino verso i playout per il Masi Torello Voghiera, che al ‘Villani’ contro i romagnoli del Gambettola rimonta l’iniziale svantaggio ad opera di Farabegoli e guadagna una lunghezza su Diegaro e Vis Novafeltria, sconfitte nettamente dal Pietracuta e dal Sasso Marconi. In Piazzale Primavera si decide tutto nell’ultimo quarto d’ora di gara: al 78’ il Gambettola passa in vantaggio e gela i ‘torelli’, che pochi minuti dopo trovano però la rete del pareggio con un tap-in del neo entrato Vanzini, poi costretto ad uscire anzitempo dal campo a causa del riacutizzarsi del problema muscolare all’adduttore che lo aveva costretto a partire dalla panchina.

A tre giornate dal termine, il Masi ha due punti di vantaggio sulla terzultima in classifica e domenica avrà di nuovo dalla sua il fattore campo: si giocherà infatti ancora al ‘Villani’ contro un Massa Lombarda privo di obiettivi di classifica, motivo per cui l’undici di mister Ricci può essere cautamente ottimista in ottica salvezza, nonostante quasi certamente dovrà passare dalla lotteria dei playout per mantenere la categoria, visto che mancano all’appello solo tre giornate.

Situazione ormai tranquilla, invece, in casa Sant’Agostino: anche per i ‘ramarri’ è arrivato un altro pareggio, questa volta sul campo del Sanpaimola, in un finale di stagione che ha ben poco da dire per i ragazzi di mister Biagini, già certi della salvezza.

A Conselice un match abbastanza soporifero si è acceso nel giro di tre minuti intorno alla metà della ripresa: al gol di Bonavita ha risposto bomber Gherlinzoni, per il secondo segno ‘x’ di fila in casa biancoverde. Ora le ultime tre gare di campionato per chiudere una stagione forse un po’ al di sotto delle aspettative, ma che in ogni caso ha ormai dato al Sant’Agostino la certezza di ritrovarsi il prossimo agosto ancora in Eccellenza, per il decimo anno consecutivo.

j.c.