Sant'Agostino travolge Granamica 5-1 ma resta in bilico per l'Eccellenza

GRANAMICA: Bonora, Longo, Martinelli (22’ st F. Avella), D’Errico (8’ st Caniato), Panzacchi, Garetti, Badiali, Bennassi, Vogli (8’ st F. Avella), Betti (22’ st Favaro), Ciampa (22’ st Zaccarelli). A disposizione: Comastri, Magagni, Sharaf, Bertuol. All.: Regno.

S. AGOSTINO: Costantino, Anostini, Roda, Landi, Di Bari, Valesani (13’ st Masiero), Corsi (30’ st Tassinari), Iazzetta (8’ st Pellielo), Vanzini (21’ st Frignani), Cremaschi (38’ st Ceneri), Laurenti. A disposizione: Piazzi, Sarti, Pinca, Cazzadore. All.: Biagi.

Arbitro: Giorgini di Cesena.

Reti: 23’ pt Laurenti (S), 27’ pt Vanzini (S), 43’ pt Vanzini (S), 3’ st Laurenti (S), 6’ st Aut. Di Bari (S), 42’ st Laurenti (S).

Il Sant’Agostino batte nettamente il già retrocesso Granamica per 1-5, ma non è sufficiente per salvarsi direttamente. Infatti, in virtù della classifica avulsa, i ramarri, a quota 42, sono dietro ad Osteria Grande, che si è salvata, e Gambettola. Avranno comunque il vantaggio del fattore campo contro la Reno di mister Ortolani e del doppio risultato a favore per conquistare la permanenza in Eccellenza. Granamica che ha schierato qualche elemento giovane, mentre il Sant’Agostino era praticamente in formazione tipo, tranne Cazzadore. Al 23’ pt il vantaggio, nato da un corner, la palla giunge a Laurenti (nella foto) che, di esterno, l’ha messa sul palo opposto. Quattro minuti dopo il raddoppio, Vanzini, lanciato in verticale, si invola solitario e batte l’estremo difensore del Granamica. Sempre Vanzini fa tris per l’intervallo. Al 3’ st il Granamica accorcia le distanze con una sfortunata autorete di Di Bari sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tre minuti più tardi, Laurenti ristabilisce le distanze con una bella azione personale e il pokerissimo, sempre di Laurenti, chiude i conti.