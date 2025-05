Sant'Agostino travolge Granamica 5-1 ma si prepara ai playout contro Reno Sant'Alberto

"Manita" del Sant’Agostino alla Granamica, un largo successo a Granarolo per 5-1 che non è servito a ottenere la salvezza senza la lotteria dei playout. I ramarri domenica prossima (ore 16.30) si giocheranno la permanenza in Eccellenza in casa contro il Reno Sant’Alberto, formazione ravennate che ha finito il campionato con un pareggio per 0-0 nello scontro salvezza con il Gambettola. Il Reno alla fine ha totalizzato 37 punti, 5 in meno del Sant’Agostino, che avrà a disposizione due risultati su tre. In campionato la bilancia pende dalla parte dei ferraresi, che avevano vinto all’andata, nel primo turno del girone di andata e anche in casa.

Torniamo alla gara con la Granamica, avversario già retrocesso ma che non ha mollato di un centimetro. Con un piccolo giallo: "C’era un buco nella rete della porta – ricorda Massimiliano Biagi, l’allenatore – Anostini aveva segnato il terzo gol, ma siccome aveva bucato la rete, l’arbitro non ha convalidato, nonostante l’assistente invitasse il direttore di gara a convalidare, ma non ha voluto sentire ragioni. Un episodio grottesco; non mi è piaciuto l’atteggiamento del Granamica che negava con vigore, con atteggiamento antisportivo. Da notare che anche uno dei gol di Vanzini aveva trapassato la rete, ma questa volta l’arbitro ha convalidato".

Troverete il Reno sulla vostra strada, un avversario alla portata. "In teoria sì, ma in uno scontro secco tutto può succedere. Il Reno Sant’Alberto è una buona squadra, dispone di un buonissimo reparto offensivo, con i vari Filippi, Frisoni e De Rose, giocatori che in giornata possono creare molti problemi. Dovremo stare concentrati ed evitare le solite disattenzioni difensive. Che ci è costato un gol domenica su calcio d’angolo con la Granamica, un autogol evitabile". Il capocannoniere Cazzadore non era in campo, i tifosi devono preoccuparsi? "Non stava benissimo, aveva un problema a un piede. Ho preferito tenerlo a riposo in modo da averlo fresco e riposato ai playoff". Partita sopra le righe di Laurenti. "Era in gran spolvero: tripletta e tre assist: due per Vanzini e uno per Anostini, gol poi annullato".

Franco Vanini