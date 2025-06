Sant'Agostino trionfa al Memorial Govoni: Pasquini capocannoniere

Davanti a una bella cornice di pubblico si sono svolte le finali del Memorial Govoni, tradizionale torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Juniores, che ogni anno si disputa a Gallo. Il terzo posto è andato alla Centese, che ha sconfitto il Sasso Marconi per 2-1.

A seguire la finale tra Sant’Agostino e X Martiri, che è stata vinta dai ramarri per 3-1. È stata una bella partita, che si sblocca al 20’ per un errore della difesa della X Martiri, con palla recuperata da Pasquini che deve solo mettere in rete.

Al 32’ c‘è il raddoppio del Sant’Agostino con Ceneri: su cross in area raccoglie di testa e realizza.

Al 40’ da fondo campo Tassinari mette a centro area, il primo ad arrivare sulla palla è Pasquini, che realizza la terza rete. Con questo gol porta a cinque il bottino personale e diventa il capocannoniere del torneo. Al termine le premiazioni, consegnate dal sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti e dallo sponsor e presidente del Gallo Carlo Baldissara, che hanno consegnato un premio al capitano del Sasso Marconi e al capitano della squadra vincitrice, il Sant’Agostino, Matteo Tassinari.