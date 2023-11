Sant’Agostino, un match d’alta classifica

Missione compiuta per il Sant’Agostino, vincente in formato esterno domenica con il Bentivoglio (si è giocato ad Argelato per consentire i lavori di ristrutturazione della tribuna, ancora scoperta), ma non può certo accontentare un club ambizioso, che punte a una classifica superiore all’attuale, anche se fino alla capolista Granamica sono raccolte sette squadre in tre punti. La partita casalinga di oggi (ore 14.30) con il Russi potrà dire qualcosa di più sul reale potenziale della formazione biancoverde. L’analisi dell’allenatore Oscar Cavallari parte inevitabilmente del successo esterno con il fanalino di coda Bentivoglio: "Era fondamentale fare tre punti – afferma – in trasferta oltre tutto non avevamo ancora vinto. Non era scontato: sono le classiche partite nelle quali non si ha nulla da guadagnare, in quanto in caso di vittoria si è fatto solo il proprio dovere. Sarà tutta un’altra storia con il Russi, una squadra forte, che gioca e accetta il confronto sul piano del gioco. Il Russi è la seconda forza del campionato, ma ha solo tre punti più di noi; in caso di vittoria ci rilanceremmo per le più posizioni di vertice. In più in attacco per i romagnoli c’è Salomone, che può trasformare in oro una qualsiasi azione offensiva". Con il Bentivoglio è tornato al gol il brasiliano Brito. "E’ vero, l’ha risolta lui, ma il merito del gol va diviso con Gherlinzoni, un contropiede concluso con un tiro che il portiere non ha trattenuto, sulla ribattuta è piombato come un falco Brito. Ci tengo a sottolineare che abbiamo vinto con il minimo scarto, ma se alla fine del primo tempo fossimo andati al riposo con 5 gol di vantaggio non ci sarebbe stato niente da dire. Poi quando sbagli tanto puoi anche rischiare, come è successo su una punizione di Canova a un quarto d’ora dalla fine, solo un grande Sorrentino ha impedito l’immeritato pareggio".

Brutto cliente anche per il Masi Torello Voghiera, che sarà a Sasso Marconi, terzo in classifica e reduce dal pareggio a Massa Lombarda. I tricolori invece hanno perso a domicilio dal non irresistibile Diegaro. "E’ stato un passo falso – commenta il direttore generale Graziano Quarella – che spero sia solo un incidente di percorso. Era un avversario alla portata, abbiamo commesso un’ingenuità difensiva. Per noi è un periodo che rimontare è difficile, visto che facciamo fatica a segnare. Mercato? E’ presto, proveremo a fare con quello che abbiamo, con umiltà e voglia di risalire dalla posizione scomoda di classifica". Galletti dovrà rinunciare allo squalificato Molossi.

Franco Vanini