Sant’Andrea Castelnuovo trionfa nel campionato romagnolo Uisp 2024-25

Con una nettissima vittoria all’Orogel Stadium Manuzzi di Cesena, domenica il Sant’Andrea Castelnuovo si è aggiudicato la finale del campionato romagnolo 2024-25 della Uisp: battuti 4-1 gli Amatori Stuoie Lugo. La squadra forlimpopolese, fondata nel 1989, ha centrato la quarta vittoria in un campionato inserendosi nel novero di plurivittoriose quali Vecchiazzano, Bar Campo Sportivo, Sisa, Cibox e Circolo Gamberini.

La squadra biancoviola, allenata da mister Fabio Novaga e presieduta da Moreno Broletti Zanotti, si è imposta grazie alla doppietta siglata dal suo capocannoniere Andrea Gabelli, arrotondata dai gol di Marco Cucchi e Filippo Ruscelli. Nel campionato, iniziato lo scorso ottobre, a darsi battaglia sono state trenta squadre amatoriali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, suddivise in tre raggruppamenti geografici. Dopo aver vinto la classifica in regular season nel girone B con 51 punti in 20 partite disputate, il Sant’Andrea ha superato nei quarti l’Adriatica Rimini 1-0 e in semifinale il Borgo Rivola ancora 1-0; bilancio complessivo, 23 vittorie e un pareggio a fronte di tre sole sconfitte.

Questa la formazione scesa in campo nella vittoriosa finale: Agostini; Prati (Monti), Rava; Bertaccini, Ndiaye (Marchese), Gabelli (Martinetti); Zaarati, Meskine, Ruscelli (Maretti), Cucchi (Cecchi), Fakhreddine (Valpiani). A disposizione: Amadori, Cangini, Rossi, Fabbri, Dradi, Testa. Allenatore: Novaga. Dirigenti: Cucchi, Broletti, Manieri. Nel corso del campionato hanno giocato anche Fraulini, Gemelli, Laghi, Rossi, Sasselli, Stradaioli e Zanetti.

