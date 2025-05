Sant’Andrea trionfa 2-1 sull’Atletico Maremma nel derby di Coppa Bruno Passalacqua

Successo per 2-1 del Sant’Andrea sull’Atletico Maremma in un derby intenso, vinto dai ragazzi di Malossi che salgono a quota 4 punti nel girone A della Coppa Bruno Passalacqua.

Dopo un inizio arido di emozioni, Caminati al 16’ piazza una sventola da lontano, che passa alta. Cinque minuti dopo arriva il vantaggio del Sant’Andrea griffato Zella, che subito dopo deve uscire per infortunio. L’Atletico si fa vedere al 33’ con il tiro di Tammaro, che non trova lo specchio. La ripresa è subito un botta e risposta. Menicagli sventa un tiro molto ravvicinato (3’), Iacoboaea spegne la conclusione di Marchi (4’). La gara prende spessore e, infatti, al 10’ Cozzolino riceve un traversone dalla destra, tocco sotto misura e il pari è conquistato. Le squadre spingono e si difendono, i portieri rispondono bene. La simmetria la spezza Giovannetti al 35’ con un tiro preciso, che batte Iacoboaea, 1-2. Nel finale l’Atletico Maremma spende le ultime energie alla ricerca di un pari che non arriverà.

ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Angeli (39’ st Giusti), Solimeno (14’ st Ferrante), Lunghi, Talenti (27’ st Filiè), Caminati, Cozzolino, Tosi, Pennacchi, Bonucci, Tammaro (1’ st Vincelli). All. Schiano.

SANT’ANDREA: Menicagli, Biagiotti, Baldanzi, Dindalini, Esposito, Galasso (48’ st Tocchi), Zella (26’ Tarlev), Demasi, Mariottini (18’ st Giovannetti), Tanzini, Marchi. All. Malossi.

Reti: 21’ Zella; 10’ st Cozzolino, 35’ st Giovannetti.