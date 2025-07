Sant’Angelo scatenato. Matricola Pavia in cantiere

Primi movimenti di mercato per le squadre lodigiane, cremasche e pavesi impegnate da domenica 7 settembre nel campionato nazionale di Serie D. La società più attiva in questi ultimi giorni è il Sant’Angelo del nuovo tecnico Roberto Gatti che sta costruendo una squadra di ottimo livello. Il direttore tecnico Raineri e quello sportivo Bianchi hanno ufficializzato l’arrivo in maglia rossonera dei difensori Matteo Gritti, ex Ospitaletto e Simone Farioli, la scorsa stagione protagonista con la maglia della Primavera del Milan. Calcherà l’erba dello stadio Chiesa anche il bomber Andrea Vassallo, prelevato dal Real Calepina, giocatore in grado di fare la differenza in D.

Innesto giovane a centrocampo con Andrea Schiavini, ex Pergolettese. La società barasina ha annunciato poi le conferme di Confalonieri e Guerrini oltre all’inserimento stabile in prima squadra del promettente Paolo Cattaneo. Nei prossimi giorni probabili nuovi inserimenti in modo da consegnare al tecnico ex Caronnese una rosa quasi al completo in vista del pre-campionato di Borno dal 27 luglio al 4 agosto. Colpi di mercato anche per la Vogherese che ha prelevato a titolo definitivo il giovane terzino sinistro Jean Castegnaro, ex primavera Inter e Como. Nella giornata di ieri il ds Rino D’Agnelli ha annunciato l’arrivo a Voghera del giovane portiere ex Ciliverghe Simone Maglieri che prenderà il posto di Guarnone (voci di mercato lo danno vicino alla Vis Pesaro in Lega Pro). Hanno lasciato il Parisi il difensore Milani e i giovani Usardi e Asei Conte. Giorni di lavoro intenso anche a Crema, con il sodalizio nerobianco che è partito con il botto con l’annuncio del forte centrocampista Jacopo Mozzanica che nei piani della dirigenza dovrà essere il faro della squadra affidata a mister Michele Piccolo.

Per quanto riguarda il Pavia, il club presieduto da Nucera ha confermato il portiere Cincilla e i difensori Concina e Nucera. A breve la società azzurra dovrebbe annunciare altre conferme e i primi innesti per formare una compagine competitiva che da neopromossa dovrà recitare un ruolo importante in Serie D.