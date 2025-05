Santerenzina che impresa. La vittoria vale la finale

Anpi Casassa

ANPI SPORT CASASSA: Secondelli, Montaldo (74’ Fileni), Perego, Altamore, Faraci (87’ Podda), Calcagno (47’ Placido), Cantoni, Cerruti, Carbone, Crosetti, Cappelletti. (A disp. Petronave, Mammoliti, Moramarco, Ciasolo, Garrone, Pintus). All. Chiesa.

SANTERENZINA: Mazzola, Pardini, Furio, Del Carria, Rovani (76’ Bordino), Sanguinetti, Gabriele, Vicini, Rovani, Guzzoni (46’ Vinchesi), Angeli (60’ Pellini), Camara. (A disp. Cretella). All. Sabatini.

Arbitro: El Bouazaou di Chiavari

Rete: 79’ Vinchesi

SESTRI LEVANTE – Una Santerenzina in formazione rimaneggiata (considerate le assenze di Venturotti, Biasin, Belviso, Tattoli, Sivori, Conti e Grassi) riesce nell’impresa di battere l’Anpi Casassa Genova e staccare il biglietto per la finale che vale la vittoria del titolo regionale di Prima Categoria. Al 5’ parte forte la squadra di Chiesa con Crosetti che tocca in area per Cardone la cui conclusione viene neutralizzata da Mazzola. All’11’ rispondono gli spezzini con Gabriele che serve per Guzzoni che da buona posizione calcia alto. Al 16’ nuova occasione per Crosetti, trovato in area da Cantoni, ma un super Mazzola devia in angolo. Il match si fa avvincente ea al 25’ Vicini dal limite colpisce la traversa.

Al 73’ grande occasione per Vinchesi, lanciato da Gabriele, che però al momento di concludere alza troppo la mira e spara alto sopra la traversa. Al 79’ la svolta del match col della Santerenzina: Camara in velocità salta il diretto avversario e calcia in area per l’accorrente Vinchesi che di piatto trafigge Secondelli, siglando il gol della vittoria. Inutile il forcing finale della squadra di casa alla ricerca del pareggio. Nella finalissima per il titolo regionale i ragazzi di Sabatini incontreranno la vincente tra Savona e Baia Alassio Auxilium.

Ilaria Gallione