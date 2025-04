Santerenzina conquista la promozione con vittoria al 95' contro Marola

Grande festa in casa in casa Santerenzina per aver la prmozione conquistata con una giornata d’anticipo nella sfida al vertice contro il Marola.

Atl. Casarza-Bolanese 1-2

Marcatori: 59’ Bagnasco (AC), 73’, 78’ Castellanotti (B)

Ottima reazione della Bolanese che vince in rimonta con la doppietta di Castellanotti.

Brugnato-Cadimare 3-2

Marcatori: 47’, 60’ Verona (C), 76’ Cidale (B), 83’,91’Selimi (B)

Vittoria del Brugnato in una sfida avvincente. Il Cadimare prima subisce il gol di Cidale e nel finale concede agli avversari due contropiedi di Selimi.

Castelnovese-Amegliese 1-2

Marcatori: 38’ Benassi (A), 80’ Magoni (A), 83’ Merlin (C)

Grazie a Benassi e Magoni l’Amegliese supera la Castelnovese che accorcia le distanze con Merlin.

Cogornese-Romito 1-1

Marcatori: 15’ Mazzino, 30’ Laghezza (R).

Finisce in parità una gara che in chiave salvezza aveva una certa rilevanza.

Lavagna-Riccò 3-1

Marcatori: 4’, 62’ Mosto (L), 10’ Paoletti (L), 65’Martinez (R)

Successo mai messo in discussione del Lavagna. Il gol della bandiera è di Martinez.

Marola-Santerenzina 0-1

Marcatore: 95’ Guzzoni

La Santerenzina in extremis si aggiudica la vittoria e anche la tanto ricercata promozione. Merito di Guzzoni che al 95’ dai 25 metri con una micidiale conclusione e regala un sogno ai compagni e tifosi.

Riomaior-Colli 1-3

Marcatori: 22’ Santucciu (C), 38’ Franzoni (C), 50’ Rossi (R), 83’ Orlandi (C)

Buon successo in chiave salvezza del Colli.

Ilaria Gallione