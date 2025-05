Santerenzina festeggia la promozione mentre la Castelnovese retrocede

Santerenzina in festa per la promozione in... Promozione, disputare i play-off in gara unica saranno Marolacquasanta-Bolanese e Casarza-Lavagna. I play-out cominceranno l’11 maggio con le Colli-Atletico Casarza e Cadimare-Romito Magra. Il ritorno il 18 maggio. Retrocede in Seconda Categoria la Castelnovese.

Bolanese-Brugnato 4-2 Marcatori: 9’ Di Martino (Br), 37’, 81’ Deidda (Bo), 42’ Gavino (Br), 51’, 72’ Elhdiy (Bo) Il Brugnato si illude con la rete immediata di Di Martino, ma la Bolanese non demorde. Dopo aver fallito un penalty con Elhdiy, parato da Bleve, trova il pari con l’incornata di Deidda. Al 42’ Gavino di testa riporta in vantaggio gli ospiti, ma Elhdiy e Deidda mettono la parola fine sull’incontro.

Cadimare-Segesta 4-3 Marcatori: 5’, 40’ Agrifogli (C), 10’ Stolfa (S), 11’ Guazzi (S), 35’, 80’ Verona (C) (rig.), 74’ Cizmja (S) Sfida emozionante che il Cadimare risolve grazie al penalty di Verona. In precedenza Agrifogli apre le danze. Stolfa e Guazzi rispondono, ma Verona sempre dal dischetto fa 2-2. Ancora Agrifogli cambia il risultato, ma Cizmja pareggia. Nel finale il numero 10 locale segna su rigore.

Santerenzina-Casteln. 3-4 Marcatori: 5’ Camara (S), 8’ Jabroui (C), 10’ Merli (C), 26’ Vinchesi (S), 63’, 92’ Mancuso (C), 87’ Pellini (S) (rig.) I locali sbloccano con Camara. All’8’ pareggia Jabroui, al 10’ Merli ribalta il risultato. Al 26’ Vinchesi pareggia. Al 63’ Mancuso riporta in vantaggio gli ospiti. All’87’ il penalty di Pellini vale il 3-3. Al 92’ Mancuso firma la vittoria ospite.

Amegliese-Atl. Casarza 0-1 Marcatori: 36’ Casu Nonostante la sconfitta l’Amegliese conclude un campionato abbastanza tranquillo.

Colli-Cogornese 0-1 Marcatore: 30’ Manfredi La Cogornese vince con gol di Manfredi e si salva, mandando il Colli ai playout.

Romito-Lavagna 0-2 Marcatori: Mosto, Toschi Vittoria facile del Lavagna che grazie a Mosto e Toschi archivia il match contro il Romito Magra.

Riccò-Marolacquasanta 1-3 Marcatori: 59’ Palma (R), 73’ Guano (M)

Casarza-Riomaior 0-4 Marcatori: aut. Savani (R), 17’, 37’, 55’ Paterno (C)

Ilaria Gallione