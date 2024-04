Sarà un match d’assalto . Grifone contro il Real Forte

Senza Grasso e Macchi, ma con i rientri di Bensaja, Bruni e Prati, il Grosseto oggi sfida il Real Forte Querceta per ambire ad un successo che possa servire per rimanere in scia alle prime del girone E di serie D. Mister Roberto Malotti dovrà fare i conti con alcune assenze, vista l’indisponibilità ancora di Sclano, Arcuri, Giustarini, Mandolfo e Morelli, puntando al bottino pieno davanti al pubblico amico. "Abbiamo una rosa importante – ha detto ieri Malotti -, in grado di supplire alle assenze. Fa parte del percorso di un campionato accusare delle mancanze. Daremo spazio ad altri giocatori che ci forniscono ampie garanzie. La storia di quest’anno racconta di grandissime difficoltà contro le formazioni in fondo alla classifica. Mi auguro che questa costante finisca. Quando si affronta un avversario che deve salvarsi non è mai facile". I versiliesi puntano a salvarsi, il Grifone a vincere il campionato. "Sono certo che possiamo finire in crescendo il campionato – ha aggiunto l’allenatore -, finora abbiamo avuto prestazioni altalenanti. Ma ci stiamo incanalando verso un concetto di calcio che mi piace. Siamo pronti per un finale di stagione degno di questa maglia. Il Grosseto deve vincere senza guardare i risultati delle altre".