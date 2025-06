Sarà un super girone A d’Eccellenza grandi firme. Il Viareggio intanto per la porta ingaggerà Nucci

L’Eccellenza 25/26 che si prospetta nel girone A sarà un torneo davvero grandi firme. In attesa di conoscere se ci sarà la Lucchese in sovrannumero (per la Pantera rossonera già circolano i nomi di allenatori navigati come Lamberto Magrini, Francesco Buglio, Giancarlo Favarin e Giacomo Lazzini) vediamo qual è la possibile composizione, facendo il punto sulle panchine: Belvedere Grosseto (tecnico Nicola Giallini), Castelnuovo Garfagnana (Luigi Grassi), Cenaia (Nicola Sena), Certaldo (Michele Gangoni), Follonica Gavorrano (Francesco Baiano), Fratres Perignano (Pacifico Fanani), Fucecchio (Giacomo Menichetti), Massese (Davide Marselli), Montespertoli (Luigi Sarti), Pro Livorno Sorgenti (Matteo Gassani), Real Cerretese (Andrea Petroni), Real Forte Querceta (Matteo Verdi), San Giuliano (Francesco Cordoni), Sporting Cecina (Sebastiano Miano), Viareggio (Walter Vangioni), Zenith Prato (Simone Settesoldi). Se il Gavorrano sarà ripescato in D a salire in Eccellenza sarà la Larcianese (Maurizio Cerasa).

Sul fronte mercato il Viareggio come nuovo portiere, cui sarà affiancato il confermato capitano Carpita, avrà Gabriele Nucci (2003 che era già con Vangioni a Castelnuovo).

S.F.