Sarà un’Eccellenza grandi firme. Il Viareggio parte davanti a tutte

Il campionato di Eccellenza Toscana che inizia domenica si preannuncia come uno dei più belli e avvincenti in assoluto dell’ultimo decennio. Nel girone A la concorrenza nella corsa al titolo è davvero agguerrita.

Facendo una griglia, chiaramente ipotetica e “sulla carta“ (dandogli dunque il giusto peso... poi sempre ribaltabile dal giudice supremo che è il campo) il Viareggio parte davanti a tutti. Sembra la squadra fatta meglio e maggiormente attrezzata, avendo anche preso ben 8 giocatori nella scorsa stagione militavano nella categoria superiore della Serie D. Tuttavia le zebre di Vangioni (forse il miglior allenatore del torneo?) sono in ottima e nutrita compagnia perché sono da vertice pure la Lucchese (partita in ritardo nella costruzione della squadra sì, e ancora un po’ cantiere aperto, ma con entusiasmo palpabile attorno: vedi i 700 abbonamenti già raggiunti), la Massese (che però partirà dal -2 di penalità in classifica e inoltre reduce da settimane già di “turbolenze interne“), il Cenaia, lo Zenith Prato, il Castelnuovo Garfagnana, il San Giuliano, il Belvedere, il Fratres Perignano, la Sestese e lo Sporting Cecina. Nella lotta salvezza la versiliese Real Forte Querceta dovrà vedersela con la Pro Livorno Sorgenti, con il Fucecchio e con le neo-promosse Larcianese e Real Cerretese... mentre sembra più “tranquillo“ il Montespertoli, da metà classifica. Ma tanto parlerà il campo...