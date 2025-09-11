Sarà un’Eccellenza grandi firme. Il Viareggio parte davanti a tutte
Grande concorrenza per le zebre nella corsa al titolo per salire in D. Lucchese, Zenith Prato, Massese. sono le rivali più accreditate.
Il campionato di Eccellenza Toscana che inizia domenica si preannuncia come uno dei più belli e avvincenti in assoluto dell’ultimo decennio. Nel girone A la concorrenza nella corsa al titolo è davvero agguerrita.
Facendo una griglia, chiaramente ipotetica e “sulla carta“ (dandogli dunque il giusto peso... poi sempre ribaltabile dal giudice supremo che è il campo) il Viareggio parte davanti a tutti. Sembra la squadra fatta meglio e maggiormente attrezzata, avendo anche preso ben 8 giocatori nella scorsa stagione militavano nella categoria superiore della Serie D. Tuttavia le zebre di Vangioni (forse il miglior allenatore del torneo?) sono in ottima e nutrita compagnia perché sono da vertice pure la Lucchese (partita in ritardo nella costruzione della squadra sì, e ancora un po’ cantiere aperto, ma con entusiasmo palpabile attorno: vedi i 700 abbonamenti già raggiunti), la Massese (che però partirà dal -2 di penalità in classifica e inoltre reduce da settimane già di “turbolenze interne“), il Cenaia, lo Zenith Prato, il Castelnuovo Garfagnana, il San Giuliano, il Belvedere, il Fratres Perignano, la Sestese e lo Sporting Cecina. Nella lotta salvezza la versiliese Real Forte Querceta dovrà vedersela con la Pro Livorno Sorgenti, con il Fucecchio e con le neo-promosse Larcianese e Real Cerretese... mentre sembra più “tranquillo“ il Montespertoli, da metà classifica. Ma tanto parlerà il campo...
