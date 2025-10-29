Sarli, fuga per la vittoria

L’ottava giornata ha partorito la settima vittoria del Lunano, la terza sconfitta consecutiva del Vismara, il terzo risultato utile consecutivo del Gabicce Gradara e ha interrotto la serie di sconfitte della Pergolese (cinque di fila). La classifica si è allungata: Lunano a più 5 dall’Alma Fano. Diciannove i punti di differenza tra la testa e la coda della graduatoria.

I numeri. L’unica imbattuta del girone è il Lunano. Del Moie Vallesina l’attacco più prolifico (15 reti). La difesa che ha subìto di più (22 gol) è del San Costanzo. L’attacco più asfittico è invece quello della Pergolese, solo 1 rete in 8 partite. La Portuali Ancona ha più pareggi (5).

La capolista. Il successo del Lunano sul campo della Vigor Castelfidardo è commentato dal ds Matteo Dominici: "Tre punti fondamentali, visti i risultati delle altre. Ci siamo trovati di fronte una gran Vigor che ha tenuto benissimo il campo per tutta la partita e mi ha sorpreso molto come gioco, in questo momento la loro classifica è molto bugiarda". La vittoria del Gabicce Gradara contro la Nuova Real Metauro è commentata da Augusto Sarli, attaccante 2007 che ha firmato la rete del 3-1: "Dietro l’incitamento dei compagni, ho creduto su quel pallone che ho spizzato di testa fuori dalla nostra area di rigore; l’ho portato avanti fino al centrocampo, ho vinto il contrasto col portiere e poi sono arrivato in porta. Dedico la rete alla mia famiglia che mi supporta in tutto e ai miei amici presenti in tribuna. In settimana avevamo preparato bene la partita, siamo sempre stati sul pezzo". Aggiunge Thomas Montesi, autore della rete del vantaggio: "Stiamo trovando continuità di prestazione, sono tre punti importanti che ci rilanciano. Abbiamo anche sofferto, ma stretto i denti, di squadra, e abbiamo trovato finalmente il gol sugli sviluppi di una palla inattiva". L’autore del gol della Nuova Real Metauro è Pietro Pedini e non Grussu.

Un punto al debutto per il nuovo mister della Pergolese Mirko Bettelli: "Innanzitutto ringrazio la società e il diesse Cossa di avermi chiamato, poi devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione fatta dimostrando di essere una squadra viva e con dei valori importanti. Abbiamo incontrato un avversario forte e ben organizzato (la Castelfrettese) e forse ai punti avremmo anche meritato di vincere. Comunque prendiamo il punto e andiamo con fiducia sapendo che con questo atteggiamento la Pergolese d’ora in poi se la può giocare con tutti".

La sconfitta casalinga del Vismara contro l’Ostra è analizzata dal mister dei pesaresi Pierangelo Fulgini: "Non stiamo attraversando un momento particolarmente felice per tanti motivi e i risultati lo testimoniano, ma son convinto che questi ragazzi supereranno anche questa". Amedeo Pisciolini