Sarripoli Calcio supera Lazzeretto in semifinale play-off a Pistoia

sarripoli

3

lazzeretto

1

SARRIPOLI CALCIO: Saraniti Mat., Zerini, Bellucci, Bini, Marini, Martinelli, Geri, Nardi, Met Hasani, Monfardini, Cipriani. A disp.: Tasselli, Vannini, Boccia, Guarducci, Giannotti, Ferraro, Farci, Lulli, Saraniti Mat. All.: Alderighi.

LAZZERETTO: Mannucci, Boni, Carmignato, Biondi, Benelli (75’ De Vincentis), Valenti, Wajid, Governi L., Perri, Zapparata (63’ Guarino), Morelli. A disp.: Frangioni, Benvenuti, Parlato, Ejlli, Governi A. All.: Peruzzi.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 25’ Geri; 47’pt rig. Cipriani; 72’ rig. Valenti; 90’ Martinelli.

PISTOIA – Finisce in semifinale in casa del Sarripoli l’avventura nei play-off del Lazzeretto. Il team di mister Peruzzi, costretto a vincere per passare visto il peggior piazzamento in classifica, parte forte e nei primi 25 minuti va più volte vicino al gol con Zapparata, Wajid e Lorenzo Governi. Poi, però, escono fuori i locali che al 25’ sbloccano il risultato con Geri, pescato in area dalla destra. Trenta secondi oltre i due minuti di recupero concessi nel primo tempo il Sarripoli raddoppia con Cipriani su rigore. Sempre dal dischetto nella ripresa Valenti accorcia le distanze, ma nel finale arriva anche il tris dei pistoiesi.