Sasà Greco nuovo direttore tecnico della Correggese in Serie D

È ufficiale: Sasà Greco è il nuovo direttore dell’area tecnica della Correggese, che è appena tornata in Serie D. Greco, ex bomber da 381 gol in carriera, ha firmato dopo un biennio all’Arcetana con cui ha ottenuto prima la promozione in Eccellenza e poi la salvezza diretta da diesse. Lavorerà col confermato direttore sportivo Alberto Vicini.

In Eccellenza triplo colpo per uno scatenato Fabbrico: dalla Riese ecco il difensore del 2001 Samuele Malavolti. Per la corsia mancina Alessandro Nocerino, che ha lavorato con mister Galantini già a San Felice e Rolo. È un 2001 reduce da un brutto infortunio al ginocchio, e la società punta al suo riscatto. Preso anche un altro ex Rolo: è Luca Fiocchi, attaccante del ’99 reduce dalla stagione col Brescello/Piccardo.

In Promozione doppia conferma per il Castellarano, che riparte dall’ex Reggiana Nazzareno Belfasti, duttile mancino nonché capitano degli azulgrana (’93). Resta anche il centrocampista del ’98 Marco Saccani. La neopromossa Virtus Correggio ha preso tre nuovi giocatori: sono la punta del 1995 ex Medolla Eduardo Boccher, il portiere del ’98 Marco Neviani (ex Sammartinese) e Filippo Davoli, giocatore offensivo del 2005 ex Riese. Novità anche in Prima: la Povigliese ha preso Matteo Verduri, attaccante del 2002 che era al Boca Barco, mentre per la neopromossa Novellara ecco Filippo Semellini, difensore del ’95 ex Sammartinese, un valore aggiunto per la categoria. In Seconda conferma per il Carpineti con Cristian Zannoni, difensore del 2000. In Terza rimane al Puianello Nicolo Menozzi, centrocampista del 2004. Tante conferme anche al Vetto, che però aspetta l’ufficialità della Seconda dopo aver vinto il Memorial Presidenti: i difensori Simone Fontanesi (’95), Nahuel Minelli (2002), e Lorenzo Grisanti (2001), i centrocampisti Giulio Mistrali (’97) e Mattia Serra (’91), gli attaccanti Filippo Cavalletti( 2005), Leonardo Marchesini (’94), Alessandro Toni (2001).